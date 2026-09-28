Estrādes leģenda Lolita Vambute nosvin 90 un joprojām ir lieliskā formā. Kā viņai tas izdodas?
Ne mūžam nepateiksiet, ka latviešu estrādes leģenda Lolita Vambute 28. augustā svinēja 90. dzimšanas dienu. Dziedātāja ir tik plastiska, enerģiska un satriecoši labā formā, ka viņu apskauž un apbrīno ne tikai vienaudži, bet arī gados krietni jaunāki ļaudis.
Dziedātājai un komponistei Lolitai Vambutei 90. jubilejas gadā gaidāmi divi zīmīgi notikumi. Tiks prezentēta muzikoloģes Daigas Mazvērsītes sarakstītā grāmata par viņu, savukārt 10. oktobrī Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē izskanēs krāšņs koncerts "Es neesmu burve", kurā varēs uzstāsies gan jubilāre, gan citi Latvijā pazīstami dziedātāji. Interesanti, ka pie diriģenta pults koncertā redzēsim Lolitas draugu Tomasu Šlerku, kas ir Vācijā zināms mūziķis. Viņš pats pieteicies diriģēt Lolitas jubilejas koncertu, un tā ir kā dāvana jubilārei.
Dziedātājas karjeru Vambute noslēdza jau 2018. gadā, taču turpina muzicēt, teju ik dienu spēlējot klavieres. Savulaik Vācijā viņa strādājusi par blokflautas un arī klaviermūzikas pasniedzēju.
Pēdējā gada laikā Lolita, kuras mājas ir arī Vācijā, Zolingenē, lielākoties dzīvo Latvijā. Nākotnē viņa vēlas pilnībā pārcelties uz Rīgu: “Es jau bez savas Rīgas, kur esmu dzimusi un augusi, nevaru dzīvot! Es staigāju pa Brīvības ielu un ar acīm apmīļoju tās arhitektūru. Esmu arī uzrakstījusi dziesmu "Smilšu Rīga". Ja man jautā, kur esmu ceļojusi, tad vienmēr tā ir Rīga. Jo mani interesē tikai mana mīļotā Latvija. Es jau uz Vāciju neaizbraucu labprātīgi, esmu par to iepriekš stāstījusi intervijās. Uz Vāciju devos 1983. gadā, kad pārdzīvoju pret sevi vērsto VDK vajāšanu. Ļoti žēl, jo man Latvijā jau bija izveidota karjera, veiksmīgi gāju uz priekšu. Tolaik nevienam nedrīkstēju atklāt, ka braucu prom uz Vāciju. Kad jau dzīvoju Vācijā un atbraucu uz Rīgu ciemos pie mammas, man pakaļ staigāja policists, toreiz milicis.”
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Vingro ik dienu no 35 gadu vecuma
Vambute pārvietojas tik viegli un burtiski dzirksteļo ik uz soļa, ka tā vien šķiet – viņai nav vairāk par 70. Saņemot komplimentus par savu izcilo formu, viņa tikai smejas. Nav jau viss bijis viegli dzīvē, piedzīvoti arī spēcīgi satricinājumi – mammas aiziešana mūžībā un vīra zaudēšana. Lai arī viņai ir teikuši, ka tik labi izskatās labo gēnu dēļ, Lolita precizē, ka ar gēniem vien nepietiek. Tas ir disciplinēts darbs ar sevi, sākot jau kopš 35 gadu vecuma. Mūziķe nav ne reizi veikusi skaistuma injekcijas, viņai nav arī bijušas plastiskās operācijas, taču, lai seja labi izskatītos, viņa rītos un vakaros vingrina acis, lūpas un sejas mīmiku.
Rīts pirms brokastīm viņai sākas ar vingrošanas rutīnu. Katru rītu, bez izņēmumiem. Viņa vingro gan mājās, gan ciemos, gan ārzemēs, gan arī ceļojumu laikā: “Pamatu pamatā jau ir vingrošana un disciplīna. Pirms nācu uz interviju, pārdomāju, ka nemaz visu nevaru stāstīt, ko es daru. Tā iemesla dēļ, ka kāds vēl mēģinās darīt to pašu, ko es, bet tas ir ļoti bīstami. Jo viss ir jāsāk ar mazumiņu, nevis ar smagiem vingrinājumiem. Piemēram, sākot rīvēt pirkstus, rokas, kājas, veikt galvas masāžu un tad kustināt visu ķermeni. Mans rīta vingrojumu process ilgst pusotru stundu. Es jau sākotnēji arī tik daudz nevingroju, bet pamazām palielināju vingrojumu skaitu. Tāpēc ka sāku vingrot kopš 35 gadu vecuma, joprojām esmu ļoti vingra, lokana un plastiska. Varu iet, skriet un dejot, jo es tā jūtos. Bet darbs ar sevi sākās jaunības gados. Lai gan varu būt aktīva, es tāpat uzmanos. Jo man ir tik gadu, cik ir.”
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Iepazīstot sevi – ne stīva, ne līka
“Pirms aptuveni 35 gadiem man tika veikta pamatīga veselības pārbaude, kurā konstatēja poliartrozi (locītavu slimība). Dakteris teica, ka zināmā vecumā, kas jau man it kā ir pienācis, es būšot stīva un līka, nevarēšu ne kustēties, ne staigāt. Tobrīd, dzirdot viņa vārdus, pie sevis spītīgi nodomāju, ka ne jau ar mani tas notiks! Un tieši tad arī sāku meklēt dažādus vingrojumus, ar kuriem varētu palīdzēt savām locītavām. Katrai no locītavām pati piemeklējusi atbilstošu vingrojumu. Tāpēc man tagad nekas nesāp, kaut arī iepriekš tika prognozēts, ka man būs operācijas un mākslīgās locītavas. Man to nav.
Pirms trim gadiem biju skatīties koncertu Valmierā. Pēc tā bija vēls vakars un tumšs, gadījās stipri paklupt un ļoti sadauzīju ceļgalu. Knapi atnācu mājās. Ļoti labi, ka celis nebija uztūcis, un es momentā uzliku uz tā kāposta lapu, ko noturēju visu nakti. Tā kā nākamajā rītā arī nebija uztūcis, pie daktera neaizgāju, taču līdz pat šai dienai jūtu, ka tur kaut kas ir. Tāpēc katru rītu ar savu stingro kulaciņu, kas veidojies no klavierspēles, es norīvēju to vietiņu tik ilgi, līdz sāpes atkāpjas. Tāpat arī piemēroju vingrojumus celim, un tā es tieku galā līdz pat šai dienai. Uzskatu, ka dakteri mums var ieteikt 10 procentus, bet pārējos 90 mēs esam paši par sevi atbildīgi un varam sev palīdzēt. Kā teicis kāds filozofs: “Iepazīsti sevi, tad tu būsi laimīga!” Un tā patiešām ir! Iepazīstiet un izjūtiet sevi, un, kad izjutīsiet, tad arī zināsiet, ko un kā darīt. Piemēram, es savu savainoto celi sāku apstrādāt, tikko tas notika. Ja es ar to nodarbotos pēc tam, kad jau tas būtu uztūcis, ļoti sāpētu un vairs nevarētu pastaigāt, tad jau būtu par vēlu,” savos veselības padomos dalās 90 gadu vecā mūziķe.
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Trenēta diafragma un stipras kājas
“Tāpat manā ikdienas rutīnā ietilpst elpošanas vingrinājumi. Cik esmu lasījusi, zinu un nojaušu, mēs elpojam ļoti sekli. Tas nozīmē, ka līdz ar gadiem mūsu plaušu apakšējā daļa sačokurojas un atsakās funkcionēt. Lai man tā nenotiktu – jo diafragma ir ļoti svarīga –, es taisu elpas vingrinājumus. Ja es runāju uz vienu elpu, tas nozīmē, ka man ir trenēta diafragma. Un ne jau tāpēc, ka es dziedāju, bet tāpēc, ka veicu elpas vingrinājumus. Tie ir ļoti sarežģīti, bet var iemācīties. Un katru rītu jāvingrina diafragma, jo arī tā palīdz mums turēties uz kājām.
Ļoti svarīgas ir kājas. Man vispār ļoti patīk pētīt cilvēkus. Esmu noskatījusies, ka jaunas dāmas pārvietojas ar spieķi, un tad man ir jāsaka – ak tu, mīļais cilvēk, kāpēc nesāki vingrot uzreiz, kad sākās problēmas,” tā Lolita. Pēkšņi viņa pieceļas kājās un nodemonstrē Kas Jauns vairākus vingrojumus, kurus veic, lai gaita būtu stabila un kājas stipras. “Man ir ļoti labi nostiprināti kāju muskuļi. Pagājušajā gadā piedzīvoju psihiska rakstura traumu, jo mūžībā aizgāja man ļoti mīļa draudzene. To ļoti pārdzīvoju un sajutu, ka, izejot uz ielas, man zūd līdzsvars. Tad es atradu vairākus interesantus vingrojumus. Piemēram, nostāties starp durvju stenderi, ko var izmantot kā balstu, un tad nostāties uz vienas kājas. Tik ilgi, cik var atļauties. Es noskaitu līdz 50 katrai kājai. Tas palīdz nostiprināt līdzsvaru. Jaunāki cilvēki tā var stāvēt arī ar aizvērtām acīm, bet es tā vairs nevaru. Tad ir vēl viens vingrojums, kas jau būs sarežģītāks. Ejot likt vienu kāju priekšā otrai. Un tā uz priekšu un atpakaļ katru dienu. Būs super līdzsvars. Vēl viens vingrojums – jānostājas pie durvju stenderes, pēdas un krusti pie stenderes, ar lāpstiņām jāapņem stendere, un pakausi jāpieliek pie tās. Es tā pavadu, skaitot līdz 100. Tas nostiprina stāju, jo es izstiepjos! Man tas palīdz arī brīžos, ja pēkšņi iesāpas mugura. Tas ir ļoti svarīgi. Jo mums paliek vairāk gadu, jo vairāk iesēžamies sevī. Tas laikam ir gravitācijas likums un zemes pievilkšanas spēks. Ja iesēžamies, mēs ne tikai paliekam augumā mazāki, bet rodas arī problēmas ar mugurkaulu.
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Man ir laba draudzene Inga, ar kuru divas reizes nedēļā braucam uz Jūrmalu, uz Dubultiem, nūjot. Gar jūras krastu noejam deviņus kilometrus. Ziniet, jūrai ir maģisks pievilkšanas un arī ārstniecisks spēks. Mēs ejam visu cauru gadu. Lietus, sniegs mūs neattur. Mīlam arī lietu, jo nav jau sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Bieži vien aizejam pasēdēt pie tēlnieces Olgas Šilovas veidotā skaistā Aspazijas pieminekļa. Tas iedvesmo,” neslēpj mūziķe.
Reizi gadā uz Itālijas kūrortu
Savukārt reizi gadā Vambute uz desmit dienām dodas uz Itāliju, uz Montegroto kūrortu, kas atrodas netālu no Venēcijas: “Te ļoti augstā līmenī ir ārstnieciskās masāžas, pērļu vannas un dūņu terapija. Tā ir labākā vieta pasaulē. Dūņas nāk no zemes dzīlēm, tās nav mākslīgi radītas vai uzsildītas. Tā kā es ikdienā vingroju, tad arī reizi gadā ir vērts izdot naudu par Montegroto apmeklējumu. Tas ļoti palīdz, jo pēc šīs ārstniecības kūres locītavas paliek apbrīnojami lokanas.
Un ziniet, esot šeit, man teju nav neviena brīva vakara. Jo es spēlēju klavieres kūrorta viesiem! Esmu iepazinusies ar tik daudz itāļiem un sniedzu viņiem savus koncertus. Esmu samācījusies arī itāļu dziesmas spēlēt, ir izveidojusies sava publika, kas mani vienmēr gaida. Ar itāļiem man viegli sazināties, jo es runāju ne tikai poļu, latviešu, vācu, bet arī itāļu valodā. Itāļiem ir liels pārsteigums, ka latviete spēlē itāļu mūziku.
Lai arī esmu beigusi dziedāt, es turpinu spēlēt klavieres. Esmu dzimusi mūziķe un tāda arī palikšu, jo kaut kam jau ir jāskan... Klavieres bērnībā bija mana pirmā spēļmantiņa, jo citu mantu un grāmatu mums nebija. No četru līdz septiņu gadu vecumam biju ieslēgta viena pati mājās, kamēr mamma strādāja. Es klimperēju klavieres, līdz tās iemācījos spēlēt pašmācības ceļā.
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Un tā spēlēju joprojām. Katru dienu. Lielākoties spēlēju no galvas, jo tas ir labi atmiņai. Spēlēju pašas komponētās dziesmas. Mūzika dod spēku! Mēs atslēdzamies un esam skanošā skaistā muzikālā atmosfērā.”
Mūziķes ikdiena nav senioriem raksturīga
Lolitu Vambuti nesastapsiet dīki guļam gultā un čīkstam par dažādām veselības kaitēm. Jo viņa ir nemitīgā kustībā: “Es ļoti negribētu to. Jo ilgāk mēs rausimies no tās vecuma sajūtas ārā, jo mums pašiem būs labāk. Jādara viss, lai mēs būtu sabiedrībai patīkami, nevis nepārtraukti par kaut ko sūdzamies. Jo vairāk gadu nāk, jo vairāk problēmu. Bet problēmas jau ir domātas, lai tās risinātu. Lai arī cik reizēm bijuši grūti mirkļi un rokas gribējušas nolaisties, es neesmu padevusies un turpinājusi par sevi rūpēties – vingrot un ēst.”
Lolita arī joprojām gan pati sev, gan draugiem gatavo lieliskas maltītes. “Uzskatu, ka ēdiens ir zāles. Arī ūdens ir daudz jādzer. Nepiekrītu veciem cilvēkiem, kas stāsta, ka negrib dzert ūdeni. Tā nedrīkst! Ir jādzer tik, cik dakteris ir noteicis. Litru vai trīs.
Es ēdu tikai pašas gatavotu ēdienu, tā arī sevi palutinu. Aizeju uz Matīsa, kur pie zināmas zemnieces nopērku ekoloģiski audzētus dārzeņus. Gaļu pērku Hartvikā. Es pati izgudroju receptes un virtuvē vienmēr eksperimentēju. Uzmeistaroju ļoti garšīgu falšo zaķi, jo ļoti daudz specifisku lietu pieliku klāt – seleriju kātus, tomātus, mazliet majonēzi. Kādam varbūt šķitīs, kā tas var iet kopā, bet Ziemassvētkos taisu sautētus kāpostus ar vīnogām. Es neēdu pusfabrikātus, tie ir ļoti kaitīgi. Ēdu tikai īstu un pareizu maltīti, tikai no tīriem un dabīgiem produktiem. Tā ir bijis, gan dzīvojot Vācijā, gan šeit – dzimtenē. Tāpat arī cepu zemeņu torti un kēksiņus,” tā Vambute.