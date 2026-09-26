Nikolu Kidmenu un Sandru Buloku filma "Praktiskā maģija" satuvināja uz mūžu. Kāda ir abu aktrišu dzīve pēc 30 gadiem?
Pirms nepilniem 30 gadiem Nikola Kidmena un Sandra Buloka uz ekrāniem atveidoja māsas ar burvju spējām. Kopš tā laika abas aktrises kļuvušas par ciešām draudzenēm un tagad atgriežas pie skatītājiem kino ekranizējuma turpinājumā.
1998. gada filmā "Praktiskā maģija" Sandra Buloka spēlēja Salliju Ouensu, bet Kidmena – Džilianu Ouensu. Viņu varones bija māsas no senas raganu dzimtas, kuru vajāja lāsts – vīrieši, kuros tās iemīlas, lemti nelaimīgam liktenim. Dzīvojot mūsdienu pasaulē un mācoties pieņemt savas spējas, māsas atklāj, ka lielākais spēks slēpjas viņu savstarpējā saiknē un māsu mīlestībā.
Līdzīgi kā filmas varones māsas Ouensas, arī Buloka un Kidmena gadu gaitā ir bijušas viena otrai līdzās dažādos dzīves posmos. Sandra Buloka kļuva par mammu, adoptējot divus bērnus. Dēlam Luisam šobrīd ir 16 gadu, bet meitai Leilai – 13. Vēlāk aktrise uz laiku pameta Holivudu, lai vairāk pievērstos ģimenei un rūpētos par savu ilggadējo partneri, fotogrāfu Braienu Rendalu, kurš cīnījās ar amiotrofisko laterālo sklerozi. 2023. gadā Sandra dzīvesbiedru zaudēja, 57 gadu vecumā viņš aizgāja mūžībā.
Savukārt Nikola Kidmena smagu zaudējumu piedzīvoja 2024. gadā – aizsaulē devās viņas mīļotā mamma. Bet pērn aktrise izšķīrās no kantri mūziķa Kīta Urbana, ar kuru viņai ir divas kopīgas meitas – Sandeja (18) un Feita (15).
Personīgās dzīves pārbaudījumi nav mainījuši viņu vēlmi atbalstīt projektus, kuru centrā ir sieviešu stāsti un pieredze. Abas aktrises turpina strādāt ne tikai kameras priekšā, bet arī par producentēm. Arī filmā "Praktiskā maģija 2" Buloka un Kidmena darbojas ne tikai kā aktrises, bet ir arī izpildproducentes.
Neuzticīgais vīrs
Smagu triecienu Sandra piedzīvoja 2010. gadā īsi pēc "Oskara" balvas ceremonijas, kuru apmeklēja ar vīru Džesiju Džeimsu, ar kuru tolaik laulībā bija piecus gadus. Atklātībā nonāca fakts, ka dzīvesbiedrs 11 mēnešus krāpis viņu ar citu sievieti – bagātīgi tetovēto 24 gadus veco striptīza dejotāju Mišelu Makgiju. Sandra aizgāja no abu kopīgās ģimenes mājas, vēlāk atklājās, ka Džesijam Džeimsam bijušas vēl neskaitāmas citas mīļākās.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Lai gan šķiršanās kļuva par vienu no sāpīgākajiem periodiem Bulokas dzīvē, šajā laikā viņa piedzīvoja arī kādu ļoti priecīgu notikumu – aktrise kļuva par mammu. Dēla Luisa adopcijas procesu viņa kopā ar vīru bija uzsākusi jau 2006. gadā, bet bērns ģimenē ienāca vien 2010. gada janvārī. Pēc šķiršanās Buloka kļuva par Luisa vienīgo aizbildni un turpmāk viņu audzināja viena. Aktrise atzinusi, ka mātes loma ir viena no svarīgākajām viņas dzīvē.
Jauna mīlestība un nāve
2015. gadā Sandra adoptēja otru bērnu – trīs gadus veco meitenīti Leilu. Arī viņas privātā dzīve sāka sakārtoties. Dzīvē ienāca jauna mīlestība – modelis un fotogrāfs Braiens Rendals, kuram jau no paša sākuma izveidojās brīnišķīgas attiecības ar aktrises abiem bērniem. Pašam Braienam bija pieaugusi meita, kura pozitīvi skatījās uz tēva jaunajām attiecībām. Bulokas un Rendala jūtas uzplauka pēc tam, kad viņš kā fotogrāfs iemūžināja bildēs aktrises adoptētā dēliņa Luisa piektās dzimšanas dienas svinības.
Sandra Bulloka ar bērniem Lūisu un Leilu
Vairākiem laimīgiem gadiem sekoja jauns trieciens. 2000. gadā nomira Sandras mamma Helga, bet 2023. gadā pēc gadiem ilgas cīņas ar amiotrofo laterālo sklerozi mūžībā devās dzīvesbiedrs. Intervijā TV programmā "Today" aktrise dalījās atmiņās par sāpīgajiem pārdzīvojumiem un atklāja, kā ir būt istabā ar sev vistuvākajiem, kad viņi aiziet no šīs pasaules. “Ir grūti, jo tam nav rokasgrāmatas,” viņa norādīja, bet tad piebilda: “Nekas man nav devis lielāku piepildījumu un izpratni, kā iespēja būt līdzās cilvēkam mirklī, kad tas notiek. Esmu to pieredzējusi vairākkārt, un katra reize ir bijusi citāda. Esmu gandarīta par iespēju būt klātesošai šādos brīžos.”
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tikai tagad Sandra pirmo reizi publiski runā par dzīvesbiedra slimību un nāvi. Iepriekš viņa nav to darījusi, respektējot partnera vēlmi. “Es sāku izjust zaudējuma sāpes jau četrus gadus pirms Braiena aiziešanas,” atzina Buloka, norādot, ka viņš “bija slims pusi no mūsu kopā pavadītā laika”.
Pikantās īsziņas
Nikolas Kidmenas un Kīta Urbana laulība savulaik šķita viena no noturīgākajām mūždien mainīgajā Holivudā. Pāris apprecējās 2006. gadā un kļuva par divu meitu vecākiem. Jaunāko no bērniem iznēsāja surogātmāte.
Savulaik viņi atklāja, ka arī attālums un aizņemtie darba grafiki netraucē uzturēt attiecībās dzirksteli. Viesojoties Elenas Dedženeresas sarunu šovā 2013. gadā, Urbans stāstīja, ka savu koncertturneju grafikus ieplāno tā, lai nebūtu prom no mājām ilgstoši – pēc dažiem koncertiem viņš atgriezies pie ģimenes uz dažām dienām un tikai tad atkal devies prom. “Mēs atrodam veidu, kā to visu savienot,” viņš toreiz sacīja. Prombūtnes laikā pāris mēdzis regulāri sazvanīties, bet kaisli uzturējis ar pikantām īsziņām.
Nikola Kidmena ar vīru Kītu Urbanu un meitām
Šķiršanās bez skandāla
Aizvadītā gada rudenī kļuva zināms, ka pēc 19 laulībā nodzīvotiem gadiem pāris šķiras. Kāds aktrisei pietuvināts avots izteicās, ka “Nikola līdz pēdējam cīnījusies par laulības saglabāšanu”. Tajā pašā laikā paziņa atklāja, ka krīze attiecībās valdījusi jau visu 2025. gada vasaru un to nebija izdevies atrisināt. Runā, ka lēmumu par šķiršanos pieņēmis Kīts pēc tam, kad terapeits kādas sesijas laikā uzdevis jautājumu, vai viņš redz sevi kopā ar Nikolu arī pēc desmit gadiem. Mūziķis sapratis, ka atbilde ir negatīva. Drīz pēc jaunā gada sagaidīšanas abi panāca vienošanos un bez skaļiem skandāliem juridiski noslēdza kopdzīves periodu.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Tiesas dokumentos atklāts, ka Nikola un Kīts nepieprasīja viens otram bērnu un laulātā uzturlīdzekļu maksājumus. Vienošanās paredz, ka šķirtā pāra abas meitas Sandeja Rouza un Feita Margareta dzīvo ar Nikolu 306 dienas gadā. Kīts var pavadīta ar viņām 59 dienas jeb “katru otro nedēļas nogali”. Bijušais pāris nolēma, ka visi īpašumi – tostarp ieguldījumi, bankas konti, transportlīdzekļi un personīgie priekšmeti – tiek sadalīti pēc kopīgas vienošanās un katrs saglabā to, kas jau ir viņa īpašumā. Nav zināms, vai viņiem bija noslēgts pirmslaulību līgums. Pēc laulības šķiršanas Nikolai šogad izveidojušās romantiskas attiecības ar uzņēmēju Maiklu Reinšteinu. Pāris kopā ar aktrises meitām vasarā redzēts baudām romantiskas brīvdienas Itālijā, kur paparaci nofotografējuši Nikolu skūpstāmies ar jauno mīļoto.