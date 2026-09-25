Neparasta nedēļa "Gandrīz ideālajās vakariņās" - divi uzvarētāji atsakās no balvas
Šonedēļ kanāla "360" šovā "Gandrīz ideālas vakariņas" ciemojās četri kolorīti viesi - pilsētniece laukos Una Ulme, modes dāma Indra Salceviča, dziedātājs Andris Ērglis un mūziķis, kura balsi dzirdam arī radio, Mārtiņš Kanters.
Nedēļas gaitā galdā tika celti gan gaileņu kapučīno, gan akmeņi, piedzīvots pamatīgs lietus, meklēta alternatīva krējumam zupā un pat palikts neziņā, vai vienā no vakariem vispār būs deserts. Kurš no dalībniekiem plūca uzvaras laurus šajā nedēļā?
Vakariņu nedēļu pirmā atklāja Una Ulme, kura viesus uzņēma savā lauku sētā. Unas galdā netrūka ne gardu, ne izsmalcinātu pārsteigumu – vai esat kādreiz dzirdējuši par gaileņu kapučīno? Viesiem Una bija sagatavojusi īpašu izklaidi, kas cieši saistīta ar dzīvi laukos un dārzkopību. Smiekli, pārsteigumi, gardi ēdieni un viens pamatīgs lietus piedzīvojums – Una Ulme ciemiņus uzņēma latvju ārēs!
Otrajā vakarā savas durvis viesiem vaļā vēra modes dizainere Indra Salceviča, kurai ir tik laba draudzene, kura aizdevusi kā māju, tā vīru. Taču Indra jau laikus brīdināja – viņas vakariņas būs tālu no ierastā priekšstata par to, kādām jābūt kārtīgām “Gandrīz ideālajām vakariņām”. Indra kārtīgi atkāpās no tradicionālajām vakariņu tradīcijām un galdā cēla eksperimentus. Gaļas bija maz, toties zaļumu – daudz, ļoti daudz! Ēdienkartē nonāca arī kāds ārzemēs iegādāts produkts. Pats intriģējošākais jautājums palika līdz pat vakara beigām – vai viesi sagaidīs desertu?
Trešajā vakarā savās mājās viesus uzņēma leģendārās dziesmas “Ripoja akmens” izpildītājs Andris Ērglis. Vakariņās netrūka ne pārsteigumu, ne jaunu atklājumu – Andris galdā cēla ne tikai ēdienus kārtīgā latviešu gaumē, bet pat akmeņus! Turklāt namatēvs pārsteidza ne vien ar receptēm un dažādiem trikiem virtuvē, bet arī ar jauniem faktiem par sevi. Sarunās Andris dalījās bērnības atmiņās un atklāja pat kādu savu sapni, par kuru līdz šim skaļi nav runājis.
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Šīs nedēļas noslēdzošajās “Gandrīz ideālajās vakariņās” viesi devās ciemos pie mūziķa un radio balss Mārtiņa Kantera. Tiesa gan, viesus viņš uzņēma nevis savās mājās, bet savā miera azotē – vietā, kur brīvdienas labprāt pavada kopā ar ģimeni. Gatavojot vakariņas, Mārtiņš rādīja klasi virtuvē, dalījās savos ceļojumu stāstos un atklāja arī triku, kā sagriezt sīpolu bez asarām. Arī pie vakariņu galda bez ķibelēm neiztika - izrādījās, ka zupai nav krējuma, taču namatēvam bija padomā sava alternatīva. Tiesa, Indru šāds risinājums nepavisam neiepriecināja!
Rezultāti šonedēļ arī bija īpaši interesanti – ar vienādu punktu skaitu triumfēja Andris Ērglis un Mārtiņš Kanters. Taču no galvenās balvas abi atteicās, pasniedzot balvu trešās vietas ieguvējai Unai Ulmei – viņa no kompānijas bija vienīgā, kurai mājās nav aerogrils.
Raidījumu “Gandrīz ideālas vakariņas” skatieties kanālā "360" no pirmdienas līdz ceturtdienai pulksten 17.50.