Atcelts Laimas Vaikules koncerts Tallinā - organizators atklāj, cik biļešu izdevies pārdot
Dziedātājas Laimas Vaikules koncerts Tallinā, kam bija jānotiek 31. oktobrī, ir atcelts.
Laimas Vaikules uzstāšanās koncertzālē "Alexela" Tallinā nenotiks. Paziņojumā par koncerta atcelšanu sākotnēji tika norādīts, ka tas noticis no organizatora neatkarīgu apstākļu dēļ.
Tomēr vēlāk koncerta organizators Maksims Milovanovs Igaunijas izdevumam "Õhtuleht" atklāja, ka galvenais iemesls bijis zemais biļešu pārdošanas apjoms.
"Divus mēnešus pirms koncerta bija pārdoti tikai aptuveni 12% zālē pieejamo vietu. Ar šādiem pārdošanas rādītājiem šāda mēroga koncerta rīkošana ekonomiski nav iespējama," skaidroja Milovanovs. "Mēs bijām cerējuši, ka publikas interese būs ievērojami lielāka."
Pēc koncerta atcelšanas organizators atvainojās skatītājiem par sagādātajām neērtībām. Naudas atmaksa par iegādātajām biļetēm sākās 8. septembrī un turpināsies, līdz naudu būs saņēmuši visi biļešu pircēji.
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