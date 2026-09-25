Skandāls turpinās. Eds Šīrans strauji zaudē "Instagram" sekotājus
Pēc Palestīnai paustā atbalsta reperis Macklemore tika svītrots no atlikušajiem Eda Šīrana turnejas koncertiem ASV. Tas raisījis ne tikai diskusiju vētru tīmeklī, bet arī ievērojamu sekotāju zaudējumu dziedātājam viņa sociālo tīklu kontos.
Tiek ziņots, ka Eds Šīrans zaudējis ievērojamu skaitu sava “Instagram” bloga sekotāju laikā, kad turpinās skandāls ap viņa koncertturneju ASV. Pats mūziķis notikušo raksturojis kā “vienu no smagākajām nedēļām savā dzīvē”.
35 gadus vecais hita “Shape of You” izpildītājs nonācis kritikas krustugunīs pēc tam, kad atvainojās faniem par to, kā bija rīkojies saistībā ar skandālu Izraēlas un Palestīnas saistītajā jautājumā, kas šobrīd ietekmē viņa koncertturneju. Reperis Macklemore savu izteikumu dēļ izslēgts no atlikušajiem Šīrana turnejas koncertiem ASV, jo vairāku koncertu norises vietu pārstāvji iebilda pret viņa dalību.
14. septembrī Macklemore paziņoja, ka pēc nedēļu ilgušām “sarežģītām sarunām” ar Šīranu viņa dalība turnejā ir atcelta. Pirms šī paziņojuma Šīranam vietnē “Instagram” bija 47,6 miljoni sekotāju, bet pēc tam to skaits saruka līdz aptuveni 47,2 miljoniem.
Saskaņā ar “Social Blade” datiem tikai 15. septembrī vien, kad Šīrans pēc ilgākas klusēšanas nāca klajā ar paziņojumu “Instagram”, viņam pārstāja sekot gandrīz 150 000 cilvēku. Nākamajā dienā sekotāju skaits samazinājās vēl par vairāk nekā 98 000.
Tikmēr tiek ziņots, ka Šīrana tuva draudzene Teilore Svifta ar viņu sazinājusies privāti, vienlaikus apzināti izvairoties publiski iesaistīties diskusijās par šo skandālu. Savu neapmierinātību paudis arī dziedātāja brālēns Džetro Šīrans. Radinieks popzvaigzni nosaucis par „sliktu cilvēku” un „gļēvuli”, paužot gandarījumu, ka, viņaprāt, sabiedrība beidzot sākot saskatīt dziedātāja patieso seju. Nav gan zināms, kādas bija Džetro attiecības ar slaveno brālēnu pirms šī skandāla. Savā komentārā viņš izteicis arī sekojošus vārdus: “Viņš nav labs cilvēks. Man nepatīk viņa mūzika, tāpēc nevaru pat teikt, ka viņš ir labs mākslinieks.”
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Reiz Džetro izdevis remiksa versiju dziesmai “Raise Em Up”, kuru savulaik it kā sakomponējis kopā ar Edu. Viņš kā līdzautoru bija norādījis arī Edu un noformējumā izmantojis slavenā brālēna attēlu. Džetro cerēja, ka tas palīdzēs savākt līdzekļus, lai viņa meita Skaila Reina Šīrana varētu sākt savu ceļu mūzikas industrijā. Taču ar viņu sazinājušies Eda juristi un brīdināja, ka vērsīsies tiesā, ja Džetro neatteiksies no atsaucēm uz savu slaveno brālēnu saistībā ar šo dziesmu.
Ko savai aizstāvībai saka Eds Šīrans?
Šīrans uzstāj, ka lēmumu par Macklemore izslēgšanu no turnejas nav pieņēmis viņš. Neilgi pēc skandāla sākuma mūziķis nāca klajā ar paziņojumu: „Pēc Macklemore uzstāšanās manos koncertos Ņūdžersijā gaidāmo turnejas koncertu norises vietu pārstāvji paziņoja, ka atcels koncertus, ja viņš arī turpmāk būs iesildošais mākslinieks. Man paskaidroja, ka šāda nostāja ir saistīta ar veidu, kādā Macklemore savas uzstāšanās laikā pauda daļu sava vēstījuma, nevis ar visu, ko viņš sacīja. Visu nedēļu daudz runāju ar koncertu norises vietu pārstāvjiem, cenšoties rast kompromisu. Viens no cilvēkiem, ar kuriem runāju, bija Roberts Krafts. Es arī pats piedalījos sarunās ar koncertu rīkotājiem un abu pušu aktīvistiem, cenšoties rast visiem pieņemamu risinājumu, taču koncertu norises vietu un rīkotāju lēmums bija galīgs.”
“Macklemore izslēgšana no turnejas bija tās rīkotāja, nevis mans lēmums. Macklemore līgums par dalību turnejā bija noslēgts ar rīkotāju, nevis ar mani. Es nekad nepieviltu fanus, kuri jau bija saplānojuši koncertu apmeklējumu, un nepamestu arī turnejas komandu, citus iesildošos māksliniekus un mūziķus, kuri paļaujas uz mani, jo tas ir viņu darbs un iztikas avots.”