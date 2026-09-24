Seriāla “Pludmales patruļa” smukulītis pēc gadiem atklāj, kāpēc pameta Holivudu
Savulaik viņu pazina miljoniem skatītāju visā pasaulē, taču tad aktieris Deivids Šarvē pēkšņi teju pilnībā pazuda no Holivudas. Tagad 54 gadus vecā seriāla “Pludmales patruļa” zvaigzne atklājis, kāpēc pirms vairāk nekā desmit gadiem nolēma atstāt aktiera karjeru.
Šarvē, kurš skatītājiem vislabāk palicis atmiņā kā glābējs Mets Brodijs populārajā seriālā “Pludmales patruļa”, intervijā “Fox News Digital” atzinis, ka 2013. gadā aiziešana no Holivudas bijusi apzināta izvēle. Iemesls bijis ļoti personisks – viņš vēlējies vairāk laika veltīt saviem bērniem.
“Es aizgāju no Holivudas, jo gribēju būt labs tēvs,” sacīja aktieris, uzsverot, ka tieši bērnus uzskata par savu lielāko dzīves mantojumu. Šarvē ir divi bērni – meita Hevena un dēls Šaja, kuri dzimuši viņa laulībā ar bijušo sievu, televīzijas personību Brūku Bērku.
Aktieris skaidro, ka ar gadiem viņa skatījums uz panākumiem mainījies. Viņaprāt, cilvēka dzīves vērtību nenosaka ne uzbūvētā karjera, ne nopelnītā nauda. “Patiesībā svarīgi ir tas, ko tu pēc sevis atstāj,” norādīja Šarvē. Ja viņam izdevies pareizi izaudzināt savus bērnus, viņš uzskatīšot, ka savu galveno uzdevumu dzīvē ir paveicis.
Interesanti, ka, neraugoties uz tēva kādreizējo popularitāti, Šarvē bērni viņu praktiski nemaz neesot redzējuši televīzijā vai filmās. Tas bijis viens no iemesliem, kāpēc aktieris pēc ilgāka pārtraukuma piekritis piedalīties realitātes šovā “Special Forces: World’s Toughest Test”. Šarvē vēlējies bērniem parādīt arī to savas dzīves daļu, no kuras savulaik atteicies viņu dēļ. Vienlaikus viņu vilinājusi iespēja pārbaudīt pašam savas fiziskās un psiholoģiskās robežas.
Šova dalībniekiem Malaizijas džungļos nācies piedalīties ārkārtīgi smagos pārbaudījumos – tostarp lēkt no liela augstuma, tikt izmestiem no helikoptera, izturēt ķīmiskās gāzes pārbaudījumu un veikt uzdevumus simtiem pēdu virs zemes. Šarvē atzina, ka bijušas dienas, kad viņš šaubījies, vai nākamajā rītā vispār spēs piecelties no gultas. Pieredze viņam tomēr atgādinājusi, cik daudz cilvēks spēj paveikt, ja ir gatavs sevi piespiest nepadoties.
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Lai gan kopš Šarvē slavas virsotnes pagājuši daudzi gadi, viņš joprojām tiek cieši asociēts ar “Pludmales patruļu”. Aktieris par to neesot sarūgtināts. Tieši seriāls viņam pavēris durvis uz starptautisku karjeru, devis iespēju ceļot pa pasauli un izveidot draudzības un profesionālas attiecības, kuras viņš novērtē vēl šodien.
Kā zināms, "Pludmales patruļa" savulaik kļuva par vienu no atpazīstamākajiem televīzijas seriāliem pasaulē un palīdzēja slavu iegūt arī Pamelai Andersonei, Karmenai Elektrai un citām tā zvaigznēm. Tagad tiek gatavota jauna seriāla versija ar pavisam citu aktieru sastāvu.
Šarvē gan atzīst – atkārtot oriģinālā seriāla fenomenālos panākumus mūsdienās varētu būt daudz grūtāk. Pirms vairākiem gadu desmitiem televīzijas kanālu un izklaides iespēju bijis ievērojami mazāk, bet šobrīd skatītāju uzmanība sadalīta starp neskaitāmām platformām un seriāliem. Tomēr pats Šarvē uz savu kādreizējo karjeru raugās ar pateicību.