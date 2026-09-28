Policija nāk klajā ar negaidītu pavērsienu Džeremija Klārksona "nozagto aitu" lietā. TV zvaigzne nonāk neērtā situācijā!
Populārā auto raidījuma “Top Gear” bijušais vadītājs Džeremijs Klārksons, kurš tagad saimnieko savā fermā un tās ikdienu rāda dokumentālajā seriālā “Clarkson’s Farm”, bija pamatīgi saniknots, kad atklāja, ka no ganāmpulka it kā pazudušas 11 aitas. TV zvaigzne bija pārliecināts, ka dzīvnieki nozagti, un pat vērsās pie zagļiem ar aicinājumu tos atdot. Taču tagad policija noskaidrojusi, ka noticis pavisam kas cits – aitas neviens nebija nozadzis.
Noslēpums par Džeremija Klārksona 11 pazudušajām aitām beidzot ir atrisināts.
66 gadus vecā TV personība seriālā “Clarkson's Farm” mēneša sākumā paziņoja, ka pazudušas 11 viņa aitas. Klārksons bija pārliecināts, ka iemīļotie dzīvnieki nozagti no viņa “Diddly Squat” saimniecības Oksfordšīrā, un aicināja iespējamos vainīgos tās “atvest atpakaļ”.
Tomēr policija tagad paziņojusi, ka aitas nemaz nebija pazudušas. Pārpratums radies tādēļ, ka saimniecības darbinieki tās bija nepareizi saskaitījuši.
Policija izdevumam “The Mirror” paziņoja: “Temzas ielejas policija vairs neizmeklē iesniegumu par aitu zādzību kādā saimniecībā netālu no Čadlingtonas. Pēc apstākļu noskaidrošanas konstatēts, ka neviena aita nav nozagta. Atklājies, ka iesniegums tapis tādēļ, ka saimniecības darbinieki nejauši kļūdījušies, skaitot dzīvniekus, un tagad visas aitas ir atrastas. Tā kā noziedzīgs nodarījums nav konstatēts, izmeklēšana ir izbeigta.”
Policija pirmo ziņojumu par it kā pazudušajām aitām saņēma 2. septembrī. Džeremijs iepriekš stāstīja, ka kopā ar saimniecības vadītāju Kalebu Kūperu devies saskaitīt ganāmpulku un atklājis, ka nomaļajā laukā no 27 “Easycare” šķirnes aitām palikušas tikai 16.
“Tas mani tiešām sarūgtināja... Ar aitu jau īsti nevar izveidot emocionālu saikni, taču ikviens, kuram kaut kas ir nozagts, zina, cik briesmīga ir šī sajūta. Bet, ja nozog dzīvniekus, tas ir īpaši nepatīkami. Viņām šeit bija labi. Šis ir mans mīļākais lauks visā saimniecībā,” viņš sacīja.
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Klārksons laikrakstam “The Sun” pastāstīja arī par vēršanos policijā: “Patiesībā policija bija ļoti atsaucīga. Kad biju noklausījies apmēram 700 stundas ierakstītu paziņojumu, beidzot sazvanīju kādu meiteni. Es viņai teicu: ‘Es zinu, ka izklausīsies tā, it kā būtu ieradies no 1856. gada, bet man ir nozagtas aitas.’ Viņa noskaidroja manu vārdu un adresi un tad teica: ‘Ak, tikai ne jūsu “Easycare” aitas!’ Acīmredzot viņa bija skatījusies raidījumu, un jā – tās tiešām bija “Easycare” aitas.”
Vēršoties pie iespējamajiem zagļiem, Klārksons brīdināja: “Atvediet tās atpakaļ. Šī ir saimniecība. Mēs esam bruņoti. Lai viņi to zina. Tas mani pamatīgi nokaitināja. Godīgi sakot, tas mani reāli saniknoja.”
Klārksons paskaidroja, ka 11 aitu kopējā tirgus vērtība pārsniedz 2000 sterliņu mārciņu. Viņš bažījās, ka varētu būt nozagtas arī citas aitas, kas atrodas citos saimniecības laukos.