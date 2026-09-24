“Es burtiski plānoju pats savas bēres.” “Rokija” zvaigzne Dolfs Lundgrēns atklāj skaudras detaļas par cīņu ar vēzi
Zviedru aktieris Dolfs Lundgrēns, kuru miljoniem skatītāju pazīst kā Ivanu Drago filmā “Rokijs IV”, atklājis līdz šim īpaši personiskas detaļas par gadiem ilgo cīņu ar vēzi. Brīdī, kad slimība bija izplatījusies vairākos orgānos un ārsti viņam prognozēja vien dažus dzīves gadus, aktieris jau sācis gatavoties savai nāvei – tostarp plānojis pats savas bēres.
68 gadus vecais Lundgrēns par piedzīvoto stāsta jaunajos memuāros “Fights Worth Fighting: Finding Strength in Struggle”. Aktieris neslēpj – bijuši brīži, kad viņš vairs neesot zinājis, vai vēlas turpināt cīņu.
Lundgrēnam vēzi pirmoreiz atklāja 2015. gadā, kad ārsti viņa nierē konstatēja ļaundabīgu audzēju. Tas tika izoperēts, un turpmākos piecus gadus aktieris dzīvoja bez slimības pazīmēm, turpinot filmēties, tostarp filmās “Krīds II” un “Akvamens”.
Taču 2020. gadā vēzis atgriezās. Vēlāk Lundgrēns uzzināja, ka slimība izplatījusies aknās, abās plaušās, mugurkaulā un nieru apvidū. Tieši šajā laikā viņš sācis domāt ne tikai par testamentu un to, kas pēc nāves paliks ģimenei, bet arī par savām bērēm.
“Es burtiski to darīju,” aktieris stāsta, atceroties, ka centies izlemt, kur un kā viss notiktu un kas būtu vislabākais viņa ģimenei. “Tas bija smagi.”
Vēl tumšākā brīdī Lundgrēns sācis apsvērt, vai vēlas piedzīvot slimības pēdējo stadiju. Aktieris atklāj, ka domājis par situāciju, kurā būtu ārkārtīgi novārdzis, gulētu gultā un tuvinieki nāktu no viņa atvadīties. Tad viņam radusies doma, vai nebūtu labāk dzīvi beigt pašam. Par šīm domām Lundgrēns runājis arī ar savu brāli Johanu. Abi pat apsprieduši, ka brālis viņam nepieciešamības gadījumā palīdzētu, ja aktieris pats fiziski vairs nebūtu spējīgs rīkoties.
Tomēr Lundgrēns uzsver, ka tālāk par sarunām tas nenonāca. Situācija mainījās pēc tam, kad viņš vērsās pie cita ārsta un tika mainīta viņa ārstēšana.
Kādā brīdī ārsts Lielbritānijā Lundgrēnam paziņoja, ka viņam, visticamāk, atlikuši aptuveni divi vai trīs gadi. Pats aktieris pēc sarunas tona toreiz pat nodomājis, ka realitātē runa varētu būt tikai par vienu vai diviem gadiem. Atgriežoties Losandželosā, Lundgrēns nolēma meklēt otru viedokli un nonāca pie UCLA onkoloģes Aleksandras Drakaki. Tieši šis lēmums izrādījās pagrieziena punkts.
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Kā Lundgrēns raksta memuāros, ārste secinājusi, ka viņa audzēja šūnām piemīt mutācija, kas biežāk sastopama plaušu vēža gadījumos. Tas ļāva izvēlēties citu ārstēšanas pieeju. Aktieris vēlāk Drakaki nodēvējis par cilvēku, kurš izglābis viņam dzīvību.
Smagajā laikā līdzās Lundgrēnam bijusi viņa sieva Emma Krokdala un abas meitas Ida un Grēta. Negaidītu atbalstu aktieris saņēmis arī no sava ilggadējā kolēģa Silvestra Stallones, ar kuru viņu saista aptuveni 40 gadu pazīšanās.
Kad sabiedrība uzzināja par Lundgrēna slimību, Stallone bijis viens no pirmajiem, kurš ar viņu sazinājies – pat pirms dažiem ģimenes locekļiem. Lundgrēns stāsta, ka Stallone sarunas laikā bijis ļoti emocionāls un šī reakcija viņu aizkustinājusi. Kopš tā laika abu aktieru draudzība kļuvusi vēl ciešāka.
2024. gada novembrī Lundgrēns paziņoja ilgi gaidīto ziņu – viņa organismā vairs nav konstatējamas vēža pazīmes. Pēc gadiem, kuros viņš jau bija gatavojies savai nāvei, aktieris tagad saka, ka vēlas savu pieredzi izmantot, lai iedrošinātu citus. “Man vēl ir tik daudz, ko vēlos izdarīt,” viņš saka.
Savā grāmatā Lundgrēns pieskaras arī agrāk lietotajiem anaboliskajiem steroīdiem un citiem sniegumu uzlabojošiem preparātiem. Aktieris tos periodiski lietojis no 1986. līdz 1996. gadam, gatavojoties fiziski prasīgām lomām. Viņš uzsver, ka nav pierādījumu, kas ļautu apgalvot, ka tie izraisīja viņa vēzi, tomēr atzīst, ka šādu iespēju pilnībā izslēgt nevar un ar savu pieredzi vēlas brīdināt citus par iespējamiem riskiem.
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