Liene Zemīte sākusi jaunu dzīvi. Ko kūku meistare tagad dara?
Pēc desmit intensīviem gadiem restorāna vadībā populārā konditore un pavāre Liene Zemīte šobrīd izbauda citu dzīves ritmu.
Pērn viņa pārdeva savu loloto "Lapsas māju: un māju Bieriņos, pārcēlās no Rīgas uz dzīvi tuvāk dabai un šobrīd ikdienu piepilda ar sportu, ēst gatavošanu, elpošanas praksēm, laiku sev un jaunu zināšanu apguvi. Lai arī darba netrūkst, Liene atzīst – viņa beidzot ir iemācījusies nesteigties.
Beidzot laiks sev
“Šobrīd, līdzīgi kā vienmēr ir bijis, manas dienas ir piepildītas. Neesmu vēl bijusi situācijā, ka man nav ko darīt,” žurnālam "Kas Jauns" stāsta Liene. Pēc aiziešanas no restorāna viņa jutusies fiziski un emocionāli iztukšota, taču šobrīd par enerģijas trūkumu sūdzēties nevar. “Man enerģija vienmēr ir bijusi. Tikai nebiju to novirzījusi pareizā gultnē. Šobrīd jūtos ļoti labi – ir enerģija, prieks un spēks,” saka Zemīte. Lielākā pārmaiņa ir iespēja beidzot veltīt laiku sev un savam ķermenim – tā veselībai un skaistumam. Brīvdienās ideālā diena sākas ar rīta peldi un vingrošanu, kam seko 30 minūšu elpas prakse, meditācija un veselīgas brokastis. Pēc tam Lienei patīk sakārtot māju, palasīt vai izmēģināt kādu jaunu recepti. “Man tīk būt klusumā, būt kontaktā ar sevi, savu ķermeni,” viņa saka. Svarīga kļuvusi arī dzīve tuvāk dabai. Rīgas steidzīgais ritms viņu vairs nevilina – daudz vairāk prieka sagādā dzīvnieki, putni, plūstoša upe, klusums un sajūta, ka nekur nav jāskrien. “Uz Rīgu gribas arvien mazāk,” viņa atzīst.
Elpa, kas palīdzējusi atrast sevi
Liela loma jaunajā dzīves posmā ir darbam ar ķermeni un elpošanu. Liene aizvien dziļāk pievēršas atdzimšanas elpai, ko pati raksturo kā vienu no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem savā dzīvē.
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Viņasprāt, elpošanas prakse palīdzējusi labāk izprast gan savas emocijas, gan iekšējos procesus. “Ar elpu mēs atbrīvojamies no stresa, panikas, bailēm, dusmām, emocijām, ko glabājam. Ar elpu sakārtojam nervu sistēmu, iegūstam prieku, vieglumu, harmoniju,” stāsta Liene. Šo pieredzi viņa tagad papildina arī ar somatiku – darbu ar ķermeni, tā reakcijām un sajūtām.
Kafijai un alkoholam – nē
Taču, lai arī Lapsas māja palikusi pagātnē, viena lieta Lienes dzīvē nav mainījusies – viņa joprojām nevar iedomāties savu ikdienu bez ēst gatavošanas. “Bez gatavošanas nevaru. Tas man ir asinīs,” viņa saka. Šobrīd top daudz jaunu recepšu, ēdienu un veselīgo saldumu, turklāt Liene pati aizvien vairāk pievēršas veselīgam ājurvēdas uzturam un tā pielāgošanai Latvijas apstākļiem.
Arī pašas uzturā notikušas būtiskas pārmaiņas – Liene nelieto glutēnu, cukuru, piena produktus un alkoholu, turklāt teju gadu arī nedzer kafiju. Tās vietā viņa izvēlas lupīnu pupiņu dzērienu, kas garšas ziņā atgādinot kafiju.
Jauni plāni, bet bez steigas
Profesionālajā dzīvē Liene nav apstājusies, tikai izvēlējusies citus virzienus. Jau vairāk nekā pusgadu viņa Tallinā apgūst osteopātijas virzienu – kraniosakrālo biodinamiku, kas balstās darbā ar ķermeņa dabiskajiem procesiem un pašregulācijas mehānismiem. “Šī metode man vēl vairāk un dziļāk ved ciešākā savienojumā ar cilvēka ķermeni un procesiem, kas notiek tajā,” viņa skaidro.
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Vienlaikus top arī Lienes otrā pavārgrāmata. Tajā būs gan bērnības iemīļotās receptes, gan pēdējos gados atklāti ēdieni. “Šī grāmata būs par svētkiem, par svētku radīšanu ikdienā. Es patiesi ļoti vēlos, lai cilvēki vairāk smaida un ir laimīgi,” atklāj Zemīte.
Jutusies kā ātrvilciens
Ja darbi uz brīdi būtu nolikti malā pavisam, Liene zinātu, kurp doties. Viņas sapņu nedēļa būtu Azoru salās Atlantijas okeānā – dabā, mežos un kalnos, pie ūdenskritumiem un ūdens, dodoties pārgājienos, peldoties un izbaudot vietējo ēdienu. Viņa labprāt izmēģinātu arī kādu velobraucienu un, protams, atrastu laiku meditācijai. Tomēr lielākais ieguvums, ko Liene paņēmusi līdzi no sava dzīves restarta, esot spēja apstāties. “Es vairs neskrienu. Varu apstāties, ieelpot, būt kopā ar mīļajiem, būt pateicīga par katru dienu, par katru pieredzi un piedzīvoto,” viņa saka. “Kad tu skrien, tu nevari apstāties. Jūties kā ātrvilciens, kuram nav pieturu. Tādā skrējienā tu nedzirdi ne sevi, ne mīļos sev blakus.” Šobrīd Lienes lielākais prieks ir ģimene, ikdiena un darbs, ko viņa dara no sirds. “Es patiesi daru no sirds, dodot savu beznosacījuma mīlestību, gan vadot elpas sesijas, gan gatavojot ēdienu, gan radot receptes. Ticu, ka to jūt cilvēki, ar kuriem es mijiedarbojos,” viņa saka.