Atceries mazo Deniju no šausmu klasikas “Mirdzums”? Lūk, ko viņš dara 46 gadus vēlāk
Stenlija Kubrika 1980. gada šausmu filma “Mirdzums” kļuvusi par vienu no kino vēstures atpazīstamākajiem šī žanra darbiem. Līdzās Džekam Nikolsonam skatītāju atmiņā palicis arī mazais Denijs Torenss, kurš ar trīsriteni brauca pa viesnīcas “Overlook” biedējoši tukšajiem gaiteņiem. Viņa atveidotājs Denijs Loids pēc filmas panākumiem gan izvēlējās pavisam citu dzīvi.
Kopš “Mirdzums” pirmizrādes pagājuši jau 46 gadi, un toreizējais bērnu aktieris Denijs Loids šobrīd ir 53 gadus vecs. No zēna ar raksturīgo “bļodiņas” matu griezumu viņu šodien atpazīt nebūtu viegli – Loids jau sen dzīvo prom no Holivudas uzmanības un publiski parādās reti.
Viņam bija vien pieci gadi, kad Stenlijs Kubriks izraudzījās Loidu Denija Torensa lomai. Turklāt režisors centās mazo aktieri pasargāt no filmas biedējošā satura. Loids vēlāk atklājis, ka filmēšanas laikā pat īsti nezināja, ka piedalās šausmu filmā, bet uzņemšanu atceras kā pozitīvu pieredzi. Pilno filmu viņš noskatījās tikai vairākus gadus vēlāk.
Lai gan “Mirdzums” kļuva par kino klasiku un Loida tēlotais Denijs – par vienu no atpazīstamākajiem bērnu tēliem šausmu filmu vēsturē, spoža Holivudas karjera tam nesekoja. Pēc Kubrika filmas viņš vēl piedalījās 1982. gada televīzijas filmā “Will: G. Gordon Liddy”, taču turpināja iet uz aktieru atlasēm bez lieliem panākumiem. Aptuveni 13–14 gadu vecumā Loids nolēma aktiermākslai pielikt punktu. Viņš vēlāk skaidroja, ka ar laiku aktieru atlases viņam vienkārši sākušas šķist garlaicīgas un vecāki viņa lēmumu atbalstījuši.
Holivudas vietā Loids pievērsās zinātnei. Viņš ieguva izglītību bioloģijā un kopš 2004. gada pasniedz bioloģiju, anatomiju un fizioloģiju. Savulaik Loids stāstījis, ka studentiem īpaši neafišē faktu, ka bērnībā filmējies “Mirdzums”. Kad par to klasē uzzinājuši audzēkņi, viņi mēdzuši novērsties no mācībām, tādēļ savu kino pagātni viņš darbā centies neizcelt.
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Tomēr vienu nelielu atgriešanos kino Loids ir piedzīvojis. 2019. gadā, gandrīz četras desmitgades pēc “Mirdzums”, viņš uz mirkli parādījās filmā “Doktors Miegs” – stāsta turpinājumā par jau pieaugušo Deniju Torensu. Loids redzams beisbola spēles ainā kā skatītājs, kamēr pieaugušo Deniju filmā atveido Jūens Makgregors.
Loids lielākoties saglabājis privātu dzīvi. Viņš ir četru bērnu tēvs un intervijas sniedz reti. Par savu neparasto bērnības pieredzi viņš gan nav izteicies ar rūgtumu – gluži pretēji, aktieris sacījis, ka “Mirdzums” uzņemšanu atceras ar prieku un nenožēlo nedz mēģinājumu kļūt par aktieri, nedz vēlāk pieņemto lēmumu no šīs profesijas aiziet.