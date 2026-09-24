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Šodien 17:55
Ēšanas šovā Andris Ērglis jau vakariņu sākumā padzen Mārtiņu Kanteru. Kas noticis?
"Es neiešu ārā!" - tā Mārtiņš Kanters reaģē, kad kolēģis Andris Ērglis viņu jau pašā vakara sākumā mēģina izraidīt no mājas. Lai gan situācija no malas izskatās pēc konflikta, abu dziedātāju starpā valda draudzīga ķircināšanās, kas turpinās arī Andra sarūpēto vakariņu laikā.
Pie Andra Ērgļa šovā “Gandrīz ideālas vakariņas” viesojas uzņēmēja Una Ulme, modes māksliniece Indra Salceviča un mūziķis un radio balss Mārtiņš Kanters. Taču Mārtiņš pie namatēva ierodas ne tikai kā viesis – vēl pirms vakariņām viņš draugam nāk talkā, jo Andris pēkšņi atceras, ka aizmirsis nopirkt tomātu sulu.
Mārtiņš draugam izpalīdz, taču par savu labo darbu vēlāk saņem visai savdabīgu “pateicību” – Andris viņu dzen ārā no mājas. Abi atzīst, ka šāda asprātīga apmaiņa viņu starpā nav nekas neparasts un arī koncertos viņi viens otru mēdz draudzīgi pakaitināt. Kas īsti notiek starp abiem mūziķiem un kāpēc Andris Ērglis nolēma Kanteru sūtīt ārā?