Kaspars Kambala izvācies no mājām. Sieva Olga atrāda, kas aiz viņa palicis
Pēc ilgstošām nesaskaņām ģimenē Olga Kambala beidzot var teikt, ka vīrs Kaspars no abu kopīgās dzīvesvietas ir izvācies. Viņš paņēmis savas mantas un devies prom.
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Olga neslēpj, ka Kaspara aiziešana viņai nozīmē lielas pārmaiņas. Viņa atklāj, ka beidzot varēs dzīvot bez ikdienas spriedzes un bažām par strīdiem un skaļiem konfliktiem. Tagad Kaspars Kambala ir izvācies no kopīgā mājokļa un uz laiku apmeties drauga viesnīcā “White Palace”.
Tikmēr Olga arī atrāda, kas palicis kopīgajā mājvietā pēc Kaspara aiziešanas. Viņa noņem pie sienas esošu gleznu, aiz kuras slēpjas iespaidīgs sienas bojājums. Olga šo vietu parāda, atklājot vienu no lietām, kas palikusi pēc abu kopdzīves. Tagad Kaspars Kambala pamazām atgūst savu ikdienu un mācās parūpēties par sevi pats. Kambala uzsver, ka viņam nav nepieciešams, lai kāds cits mazgātu viņa drēbes vai gatavotu ēst – ar ikdienas rūpēm viņš lieliski tiekot galā pats.