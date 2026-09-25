FOTO: Toms Krūzs apbur princesi Ketrīnu filmas pirmizrādes vakarā. Arī Bekhems neslēpj sajūsmu
Holivudas aktieris Toms Krūzs izturējās īpaši šarmanti, kad savas jaunās filmas “Digger” pirmizrādes vakarā bija pagodināts, satikt princesi Ketrīnu un princi Viljamu. Pasākumu apmeklēja arī bijušais futbolists Deivids Bekhems kopā ar dēliem Krūzu un Romeo.
Holivudas zvaigzne otrdienas vakarā kopā ar Velsas princi un princesi ieradās uz filmas “Digger” pasaules pirmizrādi kinoteātrī “Odeon Luxe” Londonas Lesterskvērā. Uz sarkanā paklāja trijotne tika iemūžināta, draudzīgi sarunājamies un smejamies.
Princis Viljams un princese Ketrīna pagodina Toma Krūza filmas “Digger” pirmizrādi
64 gadus vecais Toms izskatījās eleganti klasiskā melnā smokingā ar tauriņu, savukārt Ketrīna piesaistīja skatienus izsmalcinātā, līdz zemei garā violetā kleitā, ko darinājis viņas iecienītais modes nams “Jenny Packham”. Gaisīgā šifona kleita ar kuplām piedurknēm un dziļu dekoltē Velsas princesei piešķīra īstu Holivudas eleganci. Tērpu viņa papildināja ar iespaidīgu violetu ametista kaklarotu, kas reiz piederēja Karalienei Mātei, un pērļu auskariem ar briljantiem, kas savulaik bija princeses Diānas īpašums.
Dodoties uz kinoteātri, Toms uzņēmās īsta džentlmeņa lomu. Fotogrāfi iemūžināja brīdi, kad aktieris pasniedza Ketrīnai roku un palīdzēja nokāpt pa kāpnēm uz seansa zāli. Abi, ejot līdzās viens otram, starojoši smaidīja. Sirsnīga bija arī Toma atkalsatikšanās ar princi Viljamu. Kā vēsta plašsaziņas līdzekļi, satiekoties aktieris izteicis komplimentu princim par viņa melno samta smokingu.
Toms Krūzs ar Velsas princi un princesi ir ticies jau agrāk. Viljams un Ketrīna pagodināja Holivudas zvaigznes veikumu arī 2022. gadā, kad apmeklēja “Top Gun: Maveriks” pirmizrādes vakaru Londonā.
Jaunās filmas “Digger” pasākumā netrūka arī citu slavenību. Zvaigžņoto pirmizrādi apmeklēja Deivids Bekhems. Bijušais futbolists ieradās elegantā smokingā un pozēja fotogrāfiem kopā ar Tomu Krūzu. Pirmizrādi apmeklēja arī Bekhema dēli Krūzs un Romeo. Kādā brīdī Bekhems aplika roku Tomam ap pleciem, un abi, plati smaidot, pozēja fotogrāfiem uz sarkanā paklāja.
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Jaunās filmas pirmizrādē tika vākti līdzekļi arī labdarības organizācijai “Film and TV Charity”, kas sniedz atbalstu cilvēkiem, kuri strādā kino un televīzijas nozarē, tostarp tiem, kuru darbs lielākoties paliek aizkulisēs.
Filmā “Digger” Toms Krūzs atveido ekscentrisku naftas magnātu Digeru Rokvelu. Viņa uzņēmums izraisa ekoloģisku katastrofu, pēc kuras miljardieris metas izmisīgā misijā, cenšoties glābt cilvēci no posta, kura radīšanā pats bijis vainojams.
Toms Krūzs un Kembridžas hercogi filmas “Top Gun: Maveriks” pirmizrādes vakarā Londonā
Filmas režisors ir Alehandro Gonzaless Injaritu, bet līdzās Tomam Krūzam tajā spēlē arī Rizs Ahmeds, Sandra Hillere, Džesijs Plemons, Džons Gudmens un Maikls Stūlbargs.