Miljonārs Čiris atklāj, ka nav audzinājis savus bērnus un mazbērnus
Šovā “Slavenības. Bez filtra” rubrikā “Ekskluzīvi. Bez filtra”, viesojoties pie Aivara Zvirbuļa jeb Čira un viņa sievas Svetlanas, aktieris Andris Bulis noskaidro, kā pāris šobrīd veido savu ikdienu un kādas attiecības viņiem izveidojušās ar abu bērniem un mazbērniem.
Čiris un Svetlana atzīst, ka viens no viņu attiecību lielākajiem ieguvumiem ir vienkārša saskaņa ikdienā. Svetlana uzsver, ka viņi viens otru ar savu klātbūtni nekaitina, un tieši to viņa uzskata par lielu vērtību. Pāris runā par attiecībām ar bērniem un mazbērniem, un Čiris neslēpj, ka Svetlana ir daudz ieguldījusi ģimenē – viņa izaudzinājusi savas divas meitas un piedalījusies arī savu un Čira mazbērnu audzināšanā. Ar Čira mazbērniem ar Svetlanu esot labas attiecības. Viņš gan atzīst, ka pats savu bērnu un mazbērnu audzināšanā nav iesaistījies.
Sarunā atklājas arī stāsts par ģimenes īpašo kaķi Iksiņu. Čiris jau ilgāku laiku vēlējies mājās kaķi, taču Svetlana sākumā pretojusies, jo nevēlējusies uzņemties rūpes par vēl vienu būtni. Tomēr beigās ģimenē nonācis pelēks kaķis, kura vārds radies pavisam nejauši. Svetlana un Čiris atzīst, ka abi tic zīmēm un reizēm ieklausās tajā, ko dzīve viņiem piedāvā. Izskatās, ka arī Iksiņa nonākšana viņu ģimenē bijusi viena no šādām zīmēm.