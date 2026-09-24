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Šodien 12:33
Indra Salceviča televīzijas šovam vakariņām "aizņemas" draudzenes vīru
Šovā “Gandrīz ideālās vakariņas” viesus uzņem modes dizainere Indra Salceviča, taču viņas saimniekošana norisinās neierastā vietā. Tā kā Indra dzīvo dzīvoklī, vasaras vakariņām viņa izvēlējusies draudzenes dārzu, kur svētku galdam netrūks vietas un arī rosīšanās var notikt krietni plašāk. Izrādās, ka dārzs nav vienīgais, ko Indra no draudzenes ir aizņēmusies!
Indra viesus nolēmusi uzņemt dārzā, jo vasaras vakariņām viņa labprātāk izvēlas brīvdabas vidi, nevis dzīvokli. Lai saimniekošana ritētu raitāk, talkā nāk arī draudzenes vīrs Ģirts, kurš palīdz gan ar praktiskiem darbiem, gan galda iekārtošanu.
Taču Indras gatavošanās sākas visai neierasti. Pirms viņa ķeras pie kārtīgas maltītes, liela uzmanība tiek veltīta galda dekorācijām. Kamēr Ģirts skrūvē galdu un palīdz iekārtot dārzu, Indra darbojas ar tomātiem un pati atzīst, ka viņas ideja ir eksperiments. Viņa gan cer, ka iecerētais galda noformējums izdosies.
Tikmēr rodas jautājums – vai Indrai līdz vakariņu sākumam izdosies atcerēties arī par pašu ēdienu?