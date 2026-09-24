Vērienīgā 50 gadu jubilejai veltītā koncertturnejā dodas grupa "Līvi"
Leģendārā grupa "Līvi" šoruden dodas piecdesmit gadu jubilejai veltītā koncerttūrē
Koncertos, kas notiks Ogrē, Jelgavā, Rīgā, Rēzeknē un citviet Latvijā, skanēs gan grupas ikoniskākās dziesmas, kuras ierakstītas Latvijas rokmūzikas zelta fondā, gan jaunāki skaņdarbi, gan dziesmas, kuras koncertos varbūt bijušas dzirdamas retāk. Kā uzsver koncertu rīkotāji, grupa “Līvi” nav tikai lapaspuse latviešu rokmūzikas vēsturē, tas ir stāsts par spītu, aizliegumiem sāpīgiem zaudējumiem un slavas virsotnēm, un, pateicoties viņiem Liepāja sevi var dēvēt par Latvijas roka galvaspilsētu.
Grupas "Līvi" koncerts Liepājā 2026. gada jūlijā
2026. gada 25. jūlijā leģendārā rokgrupa "Līvi" ar koncertu Liepājas koncertdārzā "Pūt, vējiņi!" ieskandināja 50 gadu jubilejai veltīto koncertturneju.
Grupas līderis Ainars Virga, kurš “Līviem” veltījis sava mūža 40 gadus, pauž: “Manuprāt, noslēpums tik ilgai grupas eksistencei ir vienkāršs un nepārprotams – ir svarīgi mīlēt to, ko tu dari. Un jādomā par to, ka mums vēl viss priekšā!” Savukārt grupas solists Jānis Buķelis piebilst: “Dziedāt hitus, kuri uzskatāmi gandrīz vai tautas himnu, ir milzīga atbildība. Un patiesībā jau visas dziesmas ir foršas, un katrā no tām ir kāds īpašs vēstījums.”
Grupas “Līvi” jubilejas koncerti notiks:
- 4. oktobrī Ogres kultūras centrā
- 8. oktobrī Jelgavas kultūras centrā
- 14. novembrī Rīgā, VEF Kultūras pilī
- 22. novembrī Slampes kultūras pilī
- 27. novembrī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
- 28. novembrī Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
- 4. decembrī kultūras centrā “Siguldas devons”
- 9. decembrī kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 11. decembrī Valmieras kultūras centrā