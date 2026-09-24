Harija Stailsa jaunākās fotogrāfijas sajūsmina fanus. Viņš tiešām ir gatavs kļūt par tēti!
Britu mūziķis Harijs Stailss sajūsminājis fanus pēc tam, kad internetā izplatījās fotogrāfijas, kurās viņš redzams ar mazuli rokās.
Harijam Stailsam atkal izdevies pamatīgi saviļņot sava talanta cienītājus. 32 gadus vecais dziedātājs tik sirsnīgi un maigi auklēja mazuli, ka fani nespēja palikt vienaldzīgi un sociālajos tīklos aizrautīgi diskutē, cik ļoti viņu elks ir gatavs tēva lomai.
Viss sākās ar pavisam negaidītu un mīļu brīdi, kad Harijs Stailss nofotografējās kopā ar kādu fanu grupu, kurā bija arī zīdainis. Mazulis izrādīja īpašu interesi par hita “Watermelon Sugar” izpildītāju. Kamēr sieviete turēja bērnu rokās, mazais liecās Stailsa virzienā un cieši uz viņu lūkojās, parādot, ka ir daudz vairāk ieinteresēts popzvaigznē nekā visā pārējā, kas notika apkārt.
Arī Harijs Stailss izskatījās mazā fana apburts. Vēlāk dziedātājs iepozēja fotogrāfijai, jau pats turot mazuli rokās un ar maigu skatienu raudzījās uz bērnu. Šo mirkli vēl piemīlīgāku padarīja mazuļa apģērbs – balts krekliņš ar sirsniņu un uzrakstu “Es [mīlu] Hariju Stailsu”.
Protams, interneta lietotājiem par redzēto bija daudz ko teikt. “Paskatieties, kā viņš tur mazuli!” sajūsminājās viena fane. “Harijs ar mazuli… es nevaru,” aizkustinājumu pauda otra. Bet trešā paziņoja: “Ak Dievs, viņš ir gatavs būt tētis!!!” Bet vēl kāda daudzu sajūsmu rezumēja pavisam īsi: “Tas ir tik mīļi!”
Harijam sākusies negaidīta “tēva ēra”?
Stailsa sirsnīgā izturēšanās pret mazuli sajūsminājusi fanus, kuri jau sākuši iztēloties dziedātāju tēva lomā.
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Protams, pašās fotogrāfijās nav nekā, kas liecinātu, ka Stailss patiešām gatavotos kļūt par tēti. Runas par viņa “tēva ēru” ir tikai fanu joki, ko izraisījis šis īpaši sirsnīgais mirklis.