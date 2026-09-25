Megana Mārkla pirmo reizi kopš pārcelšanās uz Lielbritāniju manīta sabiedrībā - pusdieno lauku krogā kopā ar slaveniem draugiem
Megana Mārkla pēc vairāku nedēļu prombūtnes no sabiedrības uzmanības beidzot nofotografēta Lielbritānijā. Saseksas hercogiene Anglijas lauku krogā baudījusi pusdienas kopā ar saviem Holivudas draugiem.
Megana Mārkla pusdienojusi kopā ar saviem Holivudas draugiem – populāro televīzijas raidījumu vadītāju Elenu Dedženeresu un viņas sievu, aktrisi Portiju de Rosi. Viņa nofotografēta Anglijas lauku krogā “Three Horseshoes” netālu no Berfordas, Oksfordšīras grāfistē. Kā vēsta izklaides izdevums “Page Six”, visas trīs sievietes tur redzētas “sarunājamies un smejamies”.
Kāds aculiecinieks izdevumam pastāstījis, ka dzirdējis Meganu atvadāmies no slavenā pāra. Fotogrāfijās Saseksas hercogiene redzama baltās biksēs un bāli zilā kreklā ar uzrotītām piedurknēm. “Page Six” iegūtie attēli ir pirmās publiski pieejamās Meganas fotogrāfijas kopš viņas atgriešanās Lielbritānijā.
Iepriekš Megana esot manīta arī ekskluzīvajā atpūtas kompleksā “Soho Farmhouse”, taču no šīs vizītes fotogrāfijas nav publiskotas, vēsta izdevums “Express”.
Pēc Saseksas hercogu pārcelšanās uz Lielbritāniju Megana vairākas nedēļas nebija redzēta sabiedrībā. Viņa arī nepavadīja princi Hariju uz “WellChild” balvu pasniegšanas ceremoniju, kas pirmdienas, 21. septembra, vakarā notika viesnīcā “Royal Lancaster” Londonas centrā.
Ziņas par Meganas tikšanos ar Dedženeresu izskan laikā, kad 22. septembrī grāmatnīcu plauktos nonākusi grāfa Čārlza Spensera grāmata, no jauna uzjundot jautājumus par to, kā savulaik karaliskā ģimene izturējās pret viņa māsu – Velsas princesi Diānu.
Grāmatā “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”) grāfs Spensers apgalvo, ka 1997. gadā viņam izcēlies ass strīds ar toreizējo princi Čārlzu par pils ieceri, ka princim Viljamam un princim Harijam, kuri tolaik bija attiecīgi 15 un 12 gadus veci, mātes bēru procesijā būtu jāiet aiz viņas zārka. Grāfs Spensers stāsta, ka Čārlzam norādījis – Diāna, kura 36 gadu vecumā traģiski gāja bojā autoavārijā Parīzē, nebūtu vēlējusies, lai viņas dēli piedzīvotu šādu emocionāli smagu pārbaudījumu. Spensers apgalvo, ka bijušais svainis strīda laikā “kļuvis vai traks” un viņam sacījis: “Esi drošs – pavisam drīz mēs viņu aizmirsīsim.” Grāfs arī apsūdz Čārlzu necienīgā attieksmē pret savu bijušo sievu un apgalvo, ka pēc viņas nāves esot izklausījies “pacilāts, kā cilvēks, kurš tikko laimējis loterijā”.
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Pēc tam, kad pagājušajā nedēļā tika publicēti fragmenti no grāmatas, Bekingemas pils nāca klajā ar neparasti asu paziņojumu, kas karaliskajai ģimenei raksturīgās atturības dēļ izpelnījās īpašu uzmanību. Paziņojumā bija teikts: “Lai gan mēs parasti nekomentējam grāmatas, Viņa Majestāte apzinās, ka māsas zaudējuma sāpes var aizēnot saprātu, ietekmēt spriestspēju un iekrāsot atmiņas tā, ka citi nespēj atpazīt, pat daudzus gadus pēc šāda zaudējuma.”
Grāfs Spensers tomēr palicis pie saviem apgalvojumiem, intervijā BBC uzsverot, ka stāsta patiesību. Komentējot karaļnama reakciju, viņš vaicāja: “Vai viņš ir nikns? Vai viņš ir nikns, vai nokaunējies?”
Čārlzs Spensers arī norādījis, ka plašsaziņas līdzekļu attieksmē pret Hariju un Meganu saskata līdzības ar to, kā savulaik mediji izturējās pret Harija māti. Viņš arī paudis uzskatu, ka 1997. gadā Harijam nav veltīts pietiekami daudz rūpju un uzmanības.
Kad BBC viņam jautāja, vai mediju attieksme pret Hariju un Meganu līdzinās tam, ko savulaik piedzīvoja viņa māsa, grāfs Spensers sacīja: “Visa šī kritika Diānu patiešām ļoti salauza. Man šķiet, ir skumji tagad tajā saskatīt līdzības.”