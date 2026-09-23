VIDEO: jau pirmajā vakarā "Ērkšķu šovā" uzvirmo negants konflikts
Kanāla "360" un izklaides platformas "Tet+" sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz…" sākotnēji mierīga dāmu saruna jau pirmajā vakarā pāraug asā vārdu apmaiņā.
Dalībnieces atklāti stāsta par savu pagātni un uzklausa citu dzīvesstāstus, taču Agneses uzdotie jautājumi ne visām šķiet pieņemami. Ineta viņai aizrāda, un drīz vien dalībnieču vidū izceļas pirmais konflikts. Sarunas laikā dāmas īsumā atklāj savus smagos dzīvesstāstus, iezīmējot gan piedzīvoto vardarbību, gan dzīvi bērnunamā, gan alkohola atkarības. Ingūna atzīst, ka viena no viņas lielākajām vēlmēm ir satikt savu bioloģisko māti, kā arī brāli un māsu.
Kad Ginta dalās ar savu stāstu, saruna kļūst arvien saspringtāka. Agneses jautājumi un komentāri izraisa pārējo dalībnieču neapmierinātību, un drīz vien izceļas asa vārdu apmaiņa. Ineta pārmet Agnesei, ka viņa neieklausās citās, savukārt Agnese uzskata, ka pati tiek provocēta.
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