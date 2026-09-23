Koncertuzvedums "Ričijs Rū lauku sētā”
Ar pilnām skatītāju zālēm un sirsnīgām emocijām sākusies koncertuzveduma "Ričijs Rū lauku sētā” Latvijas turneja.
FOTO: jaunā piedzīvojumā dodas lācēns Ričijs Rū
Ar pilnām skatītāju zālēm un sirsnīgām emocijām sākusies koncertuzveduma "Ričijs Rū lauku sētā” Latvijas turneja.
"Ričijs Rū lauku sētā” ir muzikāls piedzīvojums visai ģimenei, kurā noskaidrosies, kā dzīvo lauku sētas iemītnieki? Kas modina visus no rīta? Un kādi pārsteigumi gaida lauku sētā?
Zinātkārais lācēns Ričijs Rū dodas jaunā piedzīvojumā, kur iepazīstas ar dzīvespriecīgo ruksi Rozalindu, kura mīl dejot, veselīgi ēst un vingrot. Taču Ričijam Rū rodas jautājums- kāpēc Rozalinda ir tik apaļa, ja viņa tik daudz kustas un maz ēd? Lauku sētā Ričijs Rū sastop arī gaili – īstu rīta pavēlnieku, palīdz vistai sameklēt noklīdušo cālēnu, uzzina, kāpēc raibā govs ir tik svarīga lauku sētas iemītniece, izzina lauku darbus un dodas izbraucienā ar traktoru. Vai Ričijam Rū izdosies atklāt lauku sētas noslēpumus un saprast, kāpēc visi ar nepacietību gaida kādu īpašu notikumu?
“Mums ir ļoti liels prieks un aizkustinājums par to, kā skatītāji uzņēmuši jauno izrādi. Redzēt pilnas zāles, bērnu smaidus un dzirdēt, kā viņi dzied līdzi, ir vislielākā pateicība par ieguldīto darbu. Sajūta pēc pirmajām izrādēm ir ļoti laba. Ar nepacietību gaidām nākamos koncertus,” saka projekta idejas autore un producente Rūta Reinika-Preisa. Izrādē piedalās Rūta Reinika-Preisa, Lauris Reiniks, Beāte Svarinska, Luīze Annija Zalcmane, Aija Klāne, Sofija Timma, Anita Kārkliņa, Ričards Preiss un Marija Kārkliņa. Koncertuzveduma režisors ir Valdis Pavlovskis, producents - Jānis Kļaviņš.
Turneja turpināsies 23. septembrī Ventspilī, 26. septembrī Ulbrokā, 27. septembrī Valmierā, 10. oktobrī Limbažos, 17. oktobrī Liepājā, 18. oktobrī Jelgavā, 25. oktobrī Brocēnos, 31. oktobrī Līvānos, 5. novembrī Aizkrauklē un 7. novembrī Rīgā, VEF Kultūras pilī. Arī 2027. gadā “Ričijs Rū lauku sSētā” turpinās ceļu pa Latviju - 20. februārī Rēzeknē, 21. februārī Madonā, 13. martā Slampē un 14. martā Talsos.