Ko princis Viljams domā par tēvoča jauno grāmatu par Diānu? Viņam uzdod neērto jautājumu
Princim Viljamam oficiālas vizītes laikā Londonā tika uzdoti jautājumi par viņa tēvoča grāfa Spensera jaunajiem memuāriem “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”). Jautājumi izskanēja dienā, kad grāmata par princesi Diānu nonāca pārdošanā.
Apmeklējot pasākumu, princis Viljams nonāca visai neveiklā situācijā, kad žurnālisti viņam uzdeva jautājumus par tēvoča grāfa Spensera memuāriem, kuros iekļautas arī skandalozas atklāsmes. Velsas princis otrdien devās uz “ActOne” – neatkarīgu vietējās kopienas pārvaldītu kinoteātri Aktonā, Londonas rietumos –, kad žurnālisti viņam uzsauca: “Ko jūs domājat par sava tēvoča grāmatu?” Tāpat Viljamam tika jautāts, vai viņš to jau ir izlasījis.
Šī neveiklā situācija sakrita ar dienu, kad klajā nāca grāfa Spensera memuāri par viņa nelaiķi māsu Velsas princesi. Grāmata “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” pārdošanā nonāca otrdien, un grāmatas eksemplāri jau bija redzami grāmatnīcu skatlogos visā Londonā, tostarp “Waterstones Piccadilly”, kas tiek uzskatīta par lielāko grāmatnīcu Eiropā.
Princis Viljams līdz šim nav publiski komentējis sava tēvoča grāfa Čārlza Spensera memuāru iznākšanu. Savukārt viņa tēvocis izteicies, ka par grāmatu Viljamu informējis jau iepriekš, uzsverot, ka tajā ietvertās atklāsmes princim nebūšot “pārsteigums”.
Tomēr avoti vēsta, ka Velsas princis par autobiogrāfiju un tajā paustajiem apgalvojumiem esot “saniknots”, jo īpaši par tiem, kas skar viņa tēvu karali Čārlzu, ziņo izdevums “Express”. Bakingemas pils pagājušajā nedēļā izdarīja retu izņēmumu un komentēja pirmos publiski lasāmos fragmentus, kas meta dramatisku ēnu uz monarhu. Pils izplatīja paziņojumu, norādot, ka sēras var “aizmiglot prātu” un “izkropļot” atmiņas.
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Viljama vizītes mērķis Londonas kinoteātrī bija godināt Lielbritānijas kino nozares daudzveidību un profesionālo meistarību, kā arī izcelt neatkarīgo kinoteātru nozīmi vietējās kopienās. Vizītes laikā Viljams tikās ar “ActOne” komandu un iepazinās ar to, kā kinoteātris pārtapis par nozīmīgu vietējās kopienas centru, vienlaikus popularizējot un atbalstot Lielbritānijas kino nozari.
Princis tikās arī ar jaunajiem vietējiem filmu veidotājiem un citiem radošo nozaru pārstāvjiem. Daļai no viņiem “ActOne” sniedzis atbalstu filmu tapšanā un to nonākšanā pie skatītājiem. Tāpat Viljams tikās ar organizācijas “Film” and “TV Charity” pārstāvjiem, lai pārrunātu tās darbu, veicinot pieejamību un iekļaušanu Lielbritānijas kino nozarē, kā arī sniedzot tajā strādājošajiem atbalstu garīgās veselības un finansiālās labklājības jautājumos.