Ko princis Viljams domā par tēvoča jauno grāmatu par Diānu? Viņam uzdod neērto jautājumu
Foto: Kin Cheung/WPA Pool/Shutterstock/ Vida Press
Princis Viljams otrdien apmeklēja neatkarīgo kinoteātri “ActOne” Londonas rietumos. Vizītes laikā žurnālisti viņam uzdeva neērtu jautājumu par tēvoča jauno grāmatu par viņa māti – princesi Diānu.
Slavenības

Ko princis Viljams domā par tēvoča jauno grāmatu par Diānu? Viņam uzdod neērto jautājumu

Gerda Ansone

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Princim Viljamam oficiālas vizītes laikā Londonā tika uzdoti jautājumi par viņa tēvoča grāfa Spensera jaunajiem memuāriem “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” (“Swan Song: Diana, My Sister”). Jautājumi izskanēja dienā, kad grāmata par princesi Diānu nonāca pārdošanā.

Ko princis Viljams domā par tēvoča jauno grāmatu p...

Apmeklējot pasākumu, princis Viljams nonāca visai neveiklā situācijā, kad žurnālisti viņam uzdeva jautājumus par tēvoča grāfa Spensera memuāriem, kuros iekļautas arī skandalozas atklāsmes. Velsas princis otrdien devās uz “ActOne” – neatkarīgu vietējās kopienas pārvaldītu kinoteātri Aktonā, Londonas rietumos –, kad žurnālisti viņam uzsauca: “Ko jūs domājat par sava tēvoča grāmatu?” Tāpat Viljamam tika jautāts, vai viņš to jau ir izlasījis.

Foto: Zuma / SplashNews.com/ Vida Press
Grāfa Spensera grāmata par māsu Diānu grāmatnīcas “Waterstones Piccadilly” skatlogā, kas ir lielākais grāmatu veikals visā Eiropā.
Grāfa Spensera grāmata par māsu Diānu grāmatnīcas “Waterstones Piccadilly” skatlogā, kas ir lielākais grāmatu veikals visā Eiropā.

Šī neveiklā situācija sakrita ar dienu, kad klajā nāca grāfa Spensera memuāri par viņa nelaiķi māsu Velsas princesi. Grāmata “Gulbja dziesma: Mana māsa Diāna” pārdošanā nonāca otrdien, un grāmatas eksemplāri jau bija redzami grāmatnīcu skatlogos visā Londonā, tostarp “Waterstones Piccadilly”, kas tiek uzskatīta par lielāko grāmatnīcu Eiropā.

Foto: Alamy/Vida Press
Jaunā grāmata par princesei Diānu, kuru sarakstījis viņas brālis grāfs Čārlzs Spensers.
Jaunā grāmata par princesei Diānu, kuru sarakstījis viņas brālis grāfs Čārlzs Spensers.

Princis Viljams līdz šim nav publiski komentējis sava tēvoča grāfa Čārlza Spensera memuāru iznākšanu. Savukārt viņa tēvocis izteicies, ka par grāmatu Viljamu informējis jau iepriekš, uzsverot, ka tajā ietvertās atklāsmes princim nebūšot “pārsteigums”.

Foto: BBC / Vida Press
Grāfs Čārlzs Spensers sniedz interviju raidorganizācijai BBC par savu grāmatu.
Grāfs Čārlzs Spensers sniedz interviju raidorganizācijai BBC par savu grāmatu.

Tomēr avoti vēsta, ka Velsas princis par autobiogrāfiju un tajā paustajiem apgalvojumiem esot “saniknots”, jo īpaši par tiem, kas skar viņa tēvu karali Čārlzu, ziņo izdevums “Express”. Bakingemas pils pagājušajā nedēļā izdarīja retu izņēmumu un komentēja pirmos publiski lasāmos fragmentus, kas meta dramatisku ēnu uz monarhu. Pils izplatīja paziņojumu, norādot, ka sēras var “aizmiglot prātu” un “izkropļot” atmiņas.

Foto: Alamy/Vida Press
Pirmie fragmenti no grāmatas, ko ekskluzīvi publicēja izdevums “Daily Mail”, izsauca milzu ažiotāžu sabiedrībā. Šeit avīzes virsraksts vēsta, ka Čārlzs pēc Diānas nāves esot juties priecīgi pacilāts, kā cilvēks, kurš tikko vinnējis loterijā. Pēc šādiem apgalvojumiem nekavējoties reaģēja Bekingemas pils, lai gan parasti grāmatu saturu nekad nekomentē.
Pirmie fragmenti no grāmatas, ko ekskluzīvi publicēja izdevums “Daily Mail”, izsauca milzu ažiotāžu sabiedrībā. Šeit avīzes virsraksts vēsta, ka Čārlzs pēc Diānas nāves esot juties priecīgi pacilāts, kā cilvēks, kurš tikko vinnējis loterijā. Pēc šādiem apgalvojumiem nekavējoties reaģēja Bekingemas pils, lai gan parasti grāmatu saturu nekad nekomentē.

Viljama vizītes mērķis Londonas kinoteātrī bija godināt Lielbritānijas kino nozares daudzveidību un profesionālo meistarību, kā arī izcelt neatkarīgo kinoteātru nozīmi vietējās kopienās. Vizītes laikā Viljams tikās ar “ActOne” komandu un iepazinās ar to, kā kinoteātris pārtapis par nozīmīgu vietējās kopienas centru, vienlaikus popularizējot un atbalstot Lielbritānijas kino nozari.

Foto: Kin Cheung-AP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com/ Vida Press
Prince William, Prince of Wales, visits ActOne, an independent community-led cinema, to celebrate the talent and contribution of the British film industry in London, England, on September 23, 2026. Pictured: prince william,william prince of wales,william duke of cambridge and cornwall Ref: BLU_S10307769 220926 NON-EXCLUSIVE Picture by: Kin Cheung-AP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 eamteam@shutterstock.com World Rights, No United Kingdom Rights Vida Press
Prince William, Prince of Wales, visits ActOne, an independent community-led cinema, to celebrate the talent and contribution of the British film industry in London, England, on September 23, 2026. Pictured: prince william,william prince of wales,william duke of cambridge and cornwall Ref: BLU_S10307769 220926 NON-EXCLUSIVE Picture by: Kin Cheung-AP/POOL supplied by Splash News / SplashNews.com Splash News and Pictures USA: 310-525-5808 UK: 020 8126 1009 eamteam@shutterstock.com World Rights, No United Kingdom Rights Vida Press

Princis tikās arī ar jaunajiem vietējiem filmu veidotājiem un citiem radošo nozaru pārstāvjiem. Daļai no viņiem “ActOne” sniedzis atbalstu filmu tapšanā un to nonākšanā pie skatītājiem. Tāpat Viljams tikās ar organizācijas “Film” and “TV Charity” pārstāvjiem, lai pārrunātu tās darbu, veicinot pieejamību un iekļaušanu Lielbritānijas kino nozarē, kā arī sniedzot tajā strādājošajiem atbalstu garīgās veselības un finansiālās labklājības jautājumos.

Tēmas

Karalis Čārlzs IIIBritu karaļnamsPrincese Diānagrāfs Čārlzs SpensersPrincis ViljamsLielbritānijaBakingemas pils

Citi šobrīd lasa