Atklāts 36 gadu vecumā mirušās aktrises Heidenas Panetjēras nāves cēlonis
Vairāk nekā mēnesi pēc amerikāņu aktrises Heidenas Panetjēras pēkšņās nāves publiskots oficiālais nāves cēlonis.
Seriālu “Izredzētie: Pasauli glābjot” un “Nešvila”, kā arī filmas “Atceries Titānus” zvaigzne mirusi vairāku vielu toksiskās iedarbības dēļ, un viņas nāve atzīta par nelaimes gadījumu.
Grīnvilas apgabala koronera birojs otrdien, 22. septembrī, paziņoja, ka Panetjēras nāves cēlonis bijusi fentanila, 4-ANPP, alprazolāma, metokarbamola un kvetiapīna toksiskā iedarbība. Nāves apstākļi oficiāli klasificēti kā nelaimes gadījums.
36 gadus vecā aktrise nomira 16. augustā Grīnvilā, Dienvidkarolīnas štatā. Ap plkst. 13.51 neatliekamās palīdzības dienesti saņēma izsaukumu par cilvēku, kuram apstājusies sirds. Ierodoties notikuma vietā, mediķi atrada Panetjēru bez dzīvības pazīmēm un sāka reanimāciju, taču viņu glābt neizdevās. Plkst. 14.32 tika konstatēta aktrises nāve.
Panetjēra tobrīd īslaicīgi uzturējās mājoklī Grīnvilā. Veicot sekciju, netika konstatētas traumas, kas būtu veicinājušas viņas nāvi. Izmeklēšanu kopīgi veica koronera birojs un Grīnvilas policija.
Kā iepriekš ziņoja žurnāls “People”, aktrises nāves brīdī kopā ar viņu bijis viņas ilggadējais draugs Braiens Hikersons un viņa brālis Zaks. Policijas dokumentos norādīts, ka Hikersons likumsargiem parādījis somu ar medikamentiem, kurus Panetjēra lietojusi. Iepriekš policija bija paziņojusi, ka nekas neliecina par vardarbīgu nāvi.
Aktrises mirstīgās atliekas 18. augustā tika nodotas ģimenei.
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Panetjēra jau iepriekš publiski runājusi par savām problēmām ar alkoholu un citām atkarību izraisošām vielām. Viņa bija stāstījusi arī par pēcdzemdību depresiju un ārstēšanos. Vēl 2026. gada maijā aktrise uzsvēra, ka lēmums savulaik uzticēt pilnu aizgādību pār meitu Kaju viņas tēvam, bijušajam pasaules čempionam boksā Volodimiram Kļičko, neesot nozīmējis atteikšanos no bērna. “Doma, ka kāds varētu uzskatīt, ka es vienkārši atdevu savu bērnu un ar to biju mierā, ir sirdi plosoša. Tas nevarētu būt tālāk no patiesības,” viņa toreiz sacīja.
Panetjērai un Kļičko meita Kaja piedzima 2014. gadā.
Heidena Panetjēra kļuva pazīstama jau bērnībā, bet plašāku atpazīstamību ieguva ar Klēras Benetas lomu populārajā seriālā “Izredzētie: Pasauli glābjot”. Vēlāk viņa spēlēja seriālā “Nešvila”, filmās “Atceries Titānus”, “Ledus princese” un šausmu filmu franšīzē “Kliedziens”.
Panetjēra nomira tikai dažas dienas pirms savas 37. dzimšanas dienas.