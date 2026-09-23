Valtera Pūces, Daiņa Teņa un "DakhaBrakha" koncerts festivālā "PORTA"
2025. gada 22. jūlijā mūzikas namā “Daile” izskanēja divdaļīgs festivāla “PORTA” koncerts ar izcilu mūziku: pirmajā daļā skatītājus aizrāva Valters ...
Decembrī Rīgā koncertēs ukraiņu etnohaosa meistari "DakhaBrakha"
6. decembrī koncertzālē "Palladium" Rīgā uzstāsies ukraiņu kvartets "DakhaBrakha" - viena no starptautiski pazīstamākajām Ukrainas mūzikas apvienībām.
Eiropas turnejā grupa iepazīstinās ar jauno albumu “Ptakh”, koncertprogrammā iekļaujot arī klausītāju iemīļotas dziesmas. Autentiska ukraiņu folklora, pasaules mūzikas ritmi un teatrāls skatuves sniegums savīsies emocionāli piesātinātā stāstā par brīvību, izturību un mūsdienu Ukrainu.
Kijivas eksperimentālajā teātrī “Dakh” dibinātā "DakhaBrakha" savu skanējumu dēvē par “etnohaosu”. Tā pamatā ir folkloras ekspedīcijās un arhīvos izzinātas ukraiņu tautasdziesmas, kuras grupa savieno ar dažādu kultūru instrumentiem, ritmiem un drosmīgiem muzikāliem eksperimentiem. Spēcīgas balsis, perkusijas un negaidīti žanru pavērsieni veido atpazīstamu rokrakstu, kas aizvedis kvartetu uz Glastonberijas, “Sziget”, “Roskilde”, “Bonnaroo”, “Pohoda” un citu ievērojamu festivālu skatuvēm visā pasaulē.
Jaunais albums “Ptakh” jeb “Putns” ir "DakhaBrakha" pirmais pilnmetrāžas studijas ieraksts piecu gadu laikā. Tā 14 skaņdarbos zaudējuma sāpes mijas ar nelokāmu ticību nākotnei, bet putns kļuvis par brīvības, Ukrainas balss un atgriešanās mājās simbolu. Albuma tituldziesma tapusi sadarbībā ar pazīstamo ukraiņu rakstnieku un mūziķi Serhiju Žadanu, savukārt vāka mākslas autors ir grupas dalībnieks Marko Halanevičs. “Šis albums ir mūsu dzīves pārmaiņu hronika. Dažas dziesmas tapušas vēl ilgi pirms pilna mēroga iebrukuma, taču kara gados tās ieguvušas jaunu, brīžiem teju pravietisku nozīmi,” stāsta grupas dalībnieki. Neraugoties uz intensīvo koncertēšanu ārvalstīs, "DakhaBrakha" izvēlējusies albumu ierakstīt savā pilsētā - Kijivā, studijā “Kaska Studio”, sadarbojoties ar mūziķi un producentu Lesiku Omodadu. Ieraksts aptver plašu noskaņu spektru - no rituālu iedvesmotiem dziedājumiem un smeldzīgas lirikas līdz ritmiski jaudīgajam “Trypilske techno” un humoristiskajai dziesmai “Yanky”. Albums pieejams lielākajās mūzikas straumēšanas platformās.
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Rīgas koncerta programmā līdzās jaunā albuma dziesmām skanēs arī “Sho z-pod duba” un “Vesna”. Īpaši emocionāls brīdis būs “Plyve Choven” - veltījums Ukrainas aizstāvjiem un tiem, kuri vairs neatgriezīsies mājās. Muzikālo sniegumu papildinās videomāksla, tostarp ukraiņu mākslinieku darbi, piešķirot koncertam arī spilgtu vizuālo valodu.
Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā grupas koncerti kļuvuši arī par iespēju uzrunāt pasauli savas valsts vārdā. “Mēs pateicamies par atbalstu, lūdzam to, kas Ukrainai nepieciešams, lai izdzīvotu, un dalāmies savās sāpēs. Vienlaikus parādām nelielu daļu mūsu bagātās kultūras,” saka Marko Halanevičs. "DakhaBrakha" uzstāšanās ir gan aicinājums uz solidaritāti, gan apliecinājums brīvas, drosmīgas un neatkarīgas Ukrainas radošajam spēkam.