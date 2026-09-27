Kastaņi un zīles.
Trakā pasaule
Šodien 07:58
Finansiālo panākumu noslēpums: kur likt noteiktas dabas veltes, lai piesaistītu naudu
Rudens kastaņi jau izsenis piesaistījuši uzmanību ne tikai ar savu skaistumu, bet arī īpašo vietu tautas ticējumos.
Gludos, brūnos kastaņus cilvēki bieži salasīja rudens pastaigu laikā un nesa mājās, piedēvējot tiem simboliskas īpašības. Dažās tradīcijās tika uzskatīts, ka kastaņi spēj pasargāt mājokli, palīdzēt atgūt spēkus pēc sarežģītiem dzīves periodiem un aizsargāt cilvēku no negatīvas ietekmes.
Kā raksta izdevums "Radio Trek", saskaņā ar tautas ticējumiem noteiktās vietās mājoklī novietoti kastaņi simboliski varēja pasargāt māju no negatīvas enerģijas, kā arī piesaistīt labklājību un finansiālo stabilitāti. Īpaša nozīme kastaņiem tika piešķirta tieši rudenī, kad daba sāk miera periodu, bet cilvēki tradicionāli gatavo mājokli aukstajai sezonai.