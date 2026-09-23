Preslija Gerbera bijusī draudzene dalās emocionālā piemiņas vēstījumā: “Viņš tik ļoti cīnījās par savu dzīvību”
Divas dienas pēc supermodeles Sindijas Krofordes dēla Preslija Gerbera pēkšņās nāves 27 gadu vecumā emocionālā piemiņas vēstījumā dalījusies viņa bijusī draudzene, modele un realitātes šova “Summer House” zvaigzne Leksija Vuda.
Vuda 22. septembrī vietnē “Instagram” publicējusi vairākas personiskas fotogrāfijas un video no kopā ar Gerberu pavadītā laika, atklājot, ka arī pēc romantisko attiecību beigām abus turpinājusi vienot cieša draudzība.
“Grūti vārdos izteikt, ko nozīmē zaudēt cilvēku, kurš tik daudzus gadus bijis tik nozīmīga manas dzīves daļa,” viņa rakstīja. “Katrā mūsu attiecību posmā un neatkarīgi no tā, kādas tās tajā brīdī bija, to pamatā vienmēr bija draudzība.”
Vuda raksturoja Presliju kā īpaši laipnu, atvērtu, mīlošu un drosmīgu cilvēku, kurš pret sev tuvajiem izturējies ar lielu mīlestību un rūpēm. “Viņš mīlēja tik dziļi un patiesi, bija neticami romantisks un uzmanīgs,” rakstīja Vuda.
Savā vēstījumā viņa pieskārās arī Gerbera ilgstošajai cīņai ar atkarību un mentālās veselības grūtībām, par kurām viņš pēdējos gados bija runājis arī publiski. “Viņš bija neticami izturīgs. Viņš tik ļoti cīnījās par savu dzīvību un bija pietiekami drosmīgs, lai par šo cīņu runātu atklāti,” pauda Vuda. Viņa piebilda, ka Preslijs vēlējies savu pieredzi izmantot, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri nonākuši līdzīgās grūtībās.
Noslēdzot piemiņas ierakstu, viņa rakstīja, ka jūtas pateicīga par kopā piedzīvotajiem gadiem, atmiņām un mīlestību. “Viņam vienmēr būs ļoti īpaša vieta manā sirdī, un mums visiem viņa pietrūks mūžīgi,” pauda Vuda.
Gerbers un Vuda par savām romantiskajām attiecībām publiski paziņoja 2022. gada novembrī. Aptuveni mēnesi vēlāk izskanēja ziņas par abu šķiršanos, taču, kā tagad atklājusi Vuda, viņu draudzība turpinājusies arī pēc attiecību beigām.
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Jauns.lv jau vēstīja, ka Preslijs Gerbers nomira svētdien, 20. septembrī, 27 gadu vecumā. Viņš tobrīd uzturējās rehabilitācijas iestādē. Preslijs bija modeles Sindijas Krofordes un uzņēmēja Rendes Gerbera vienīgais dēls un modeles un aktrises Kaijas Gerberes vecākais brālis.
Policija saņēma izsaukumu par iespējamu pārdozēšanu, taču Preslija Gerbera oficiālais nāves cēlonis pagaidām nav noteikts. Autopsija ir veikta, taču Losandželosas apgabala tiesu medicīnas eksperti norādījuši, ka nepieciešamas papildu analīzes, kuru rezultātu saņemšana var ilgt vairākus mēnešus. Policija pašlaik neuzskata, ka nāve būtu saistīta ar noziedzīgu nodarījumu.
Gerbera ģimene pēc viņa nāves lūgusi sabiedrību un medijus respektēt ģimenes privātumu šajā īpaši smagajā laikā.