“Pateicoties viņai, Miks Dukurs joprojām ir ar jums.” Mūziķis velta emocionālus vārdus mīļotajai Endijai
Mūziķis Miks Dukurs sociālajos tīklos dalījies ar īpaši sirsnīgu vēstījumu savai mīļotajai Endijai Kalniņai jeb Kalendy.
22. septembris pārim ir zīmīgs datums – tieši pirms trim gadiem abi satikušies, un Dukurs neslēpj, ka šī iepazīšanās būtiski mainījusi viņa dzīvi.
“Šajā dienā, pirms 3 gadiem satiku meiteni, kura izmainīja visu manu dzīvi! Un esmu mūžam viņai par to pateicīgs!” sociālajos tīklos raksta Dukurs.
Mūziķis ierakstā liek noprast, ka Endijas ienākšanai viņa dzīvē bijusi daudz lielāka nozīme par vien romantiskām attiecībām. “Arī pateicoties viņai Miks Dukurs joprojām ir ar jums! Lai dzīvo mīlestība! Pāri visam. Dzīve ir ceļojums un, ja vēl ar īsto partneri, tad tas var būt ļoti pat baudāms! Paldies, ka Tu man esi, Endija Kalniņa,” mīļotajai pateicas Dukurs.
Par savu attiecību sākumu abi iepriekš runājuši visai atklāti.
Miks un Endija iepazinušies klubā “Skapis”, bet 2024. gada sākumā abi raidījumā “Kad viņas satiekas” dalījās arī ar amizantām detaļām par vakaru, kurā starp viņiem aizsākusies tuvāka pazīšanās. 2024. gada vasarā attiecībās tika sperts nākamais solis – Miks Endiju bildināja Lenija Kravica koncerta laikā, skanot abu iemīļotajai dziesmai. Endija bildinājumam sacīja “jā”, un pāris paziņoja par saderināšanos.
Dukurs iepriekš nav slēpis, ka laiks pirms attiecībām ar Endiju viņam bijis emocionāli smags. Raidījumā “Divi vienā” mūziķis stāstīja, ka sarežģītā dzīves posmā mēģinājis no realitātes bēgt ar alkohola palīdzību un pat apmeklējis anonīmo alkoholiķu sapulces.