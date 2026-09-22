Meraija Kerija zaudē vēsturisko rekordu - viņas hitu "All I Want for Christmas Is You" pārspēj 27 gadus veca kantrimūzikas zvaigzne
Meraijai Kerijai nācies šķirties no vēl viena mūzikas rekorda – viņas ikonisko Ziemassvētku klasiku "All I Want for Christmas Is You" pārspējusi 27 gadus vecā kantrimūzikas dziedātāja Ella Lenglija, kuras hits "Choosin’ Texas" ASV Billboard topa pirmajā vietā pavadījis jau 23 nedēļas, kļūstot par visilgāk topa virsotnē noturējušos singlu tā vēsturē.
Kantrīmūzikas dziesma vēsta par sievieti, kura nojauš, ka viņas draugs gatavojas aiziet pie citas. Tomēr hita tapšanas sākums bijis daudz neparastāks par dziesmas sižetu – "Choosin’ Texas" radās 2024. gada dziesmu autoru radošajā nometnē pēc kantrimūzikas zvaigznes Mirandas Lambertas stāsta par ķenguru, kas viņai savulaik piederēja.
“Viņa man pastāstīja, kā policija reiz apturēja viņas automašīnu, kuras pasažiera sēdeklī atradās ķengurs, bet aizmugurē – suns,” atcerējās Lenglija. Policistu redzētais tik ļoti pārsteidzis, ka viņš Lambertai neizrakstīja sodu. Lenglija pajokojusi, ka likumsargs, iespējams, pēc automašīnā valdošā haosa sapratis – tās vadītāja noteikti nāk no Teksasas. Tieši šī saruna iedvesmoja dziesmas rindu: “Viņa ir no Teksasas, to uzreiz var pateikt.”
Lenglija norāda, ka uzreiz sapratusi, ka dziesmai jākļūst par pirmo singlu no viņas otrā albuma "Dandelion". “Mums šī dziesma ļoti patika, bet es nekad nevarēju iedomāties, ko tā sasniegs,” viņa atzina žurnālam "Billboard". “Katru dienu pamostos, un tā ir paveikusi kaut ko tādu, par ko pat nezināju, ka varētu sapņot. Tas ir neprāts.” Choosin’ Texas guvis ievērojamus panākumus arī ārpus ASV – septembra sākumā tas sasniedza Lielbritānijas singlu topa pirmo vietu, nomainot Sema Fendera un Olīvijas Dīnas kopdarbu "Rein Me In". Lenglijas hita panākumi palīdzēja 27 gadus vecajai dziedātājai triumfēt arī Kantrimūzikas akadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijā, kur viņa uzvarēja visās septiņās kategorijās, kurās bija nominēta.
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Līdz šim tikai divām dziesmām izdevies ASV topa pirmajā vietā noturēties ilgāk par 20 nedēļām – "Choosin’ Texas" un Meraijas Kerijas "All I Want for Christmas Is You". Kerijas Ziemassvētku klasika vēl tagad ik gadu decembrī atgriežas topu virsotnēs. Pirms tam ilglaicīgāko pirmās vietas rekordu 23 gadus glabāja cita Kerijas dziesma – "One Sweet Day", kas topa virsotnē pavadīja 16 nedēļas.