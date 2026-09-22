“Viņas sirds ir salauzta..." Sindija Kroforde nespēj aptvert dēla pēkšņo nāvi
Ģimenei tuvs avots dzīvesstila žurnālam "People" atklājis, ka supermodele Sindija Kroforde pēc viņas 27 gadus vecā Preslija Gerbera nāves ir satriekta: “Sindija ir pilnīgā šokā par Preslija traģisko nāvi. Viņas sirds ir salauzta.”
Smagi notikušo pārdzīvo arī Preslija 25 gadus vecā māsa Kaija Gerbere. Viņai tuvs avots sacīja, ka ģimene ir “pilnīgā šoka” stāvoklī un ir “neizsakāmi satriekta”. Avots norāda, ka tuvinieki esot lepojušies ar Presliju un viņa gatavību atklāti runāt par savām grūtībām. “Kaijai ļoti patika tas, ka Preslijs tik atklāti stāstīja par savu cīņu. Ģimene lepojās, ka viņš bija atradis spēku, palīdzot citiem,” norādīja avots.
Cits Krofordei tuvs cilvēks uzsvēris, ka supermodele un viņas vīrs Rends Gerbers dēla grūtību laikā aktīvi viņu atbalstījuši. “Šis nekad nav bijis stāsts par diviem Holivudas vecākiem, kas nav iesaistīti bērna dzīvē - Sindija un Rends atbalstīja Presliju pilnībā. Viņi vienmēr bija viņam līdzās un darīja visu iespējamo, lai palīdzētu. Ģimene vienmēr bijusi ārkārtīgi saliedēta, un Preslijs bija ļoti mīlēts.”
Pēdējo reizi sabiedrībā Preslijs bija redzams jūnijā pasākumā Malibu, kur piedalījās atklātā diskusijā par psihisko veselību. Viņu atbalstīt bija ieradušies abi vecāki – 60 gadus vecā Sindija Kroforde un 64 gadus vecais Rends Gerbers. Pasākuma fotogrāfijās Preslijs smaidīja, stāvot starp vecākiem un apskaujot tēvu. Viņš devās mūžībā vien trīs mēnešus vēlāk.
Preslijs Gerbers gāja bojā Santamonikā 20. septembrī 27 gadu vecumā. Sākotnējā informācija liecina par iespējamu narkotisko vielu pārdozēšanu un sirds apstāšanos, tomēr oficiālais nāves cēlonis vēl nav noteikts. Santamonikas policijas reģistros norādīts, ka 20. septembra rītā no kādas iestādes pilsētas apkārtnē saņemts izsaukums par pārdozēšanu. Dispečera ziņojumos minēta arī informācija par sirds apstāšanos. Mediķi, kas ieradās notikuma vietā, Preslija nāvi konstatēja plkst. 9.45. Losandželosas apgabala tiesu medicīnas ekspertu birojs veicis autopsiju, taču nāves cēloņa un apstākļu noteikšana atlikta, jo tam esot nepieciešamas papildu analīzes un izmeklējumi. Galīgo slēdzienu var nākties gaidīt vairākus mēnešus.