Pēc šķiršanās no sievas Kevina Kostnera dzīvē nu ir vairākas sievietes...
2024. gada februārī Holivudas aktieris Kevins Kostners šķīra laulību no sievas Kristīnes Baumgartneres, ar kuru laulībā bija nodzīvojis 20 gadu.
Pēc šķiršanās Kevina Kostnera privātā dzīve kļuvusi ļoti rosīga – viņa iespējamo simpātiju lokā parādījusies vēl kāda sieviete. Izdevums “Page Six” vēsta, ka 71 gadu vecais aktieris satiekas ar 39 gadus veco dzīvesstila influenceri un satura veidotāju Makennu Vesliju.
Abi pirmo reizi kopā redzēti 2025. gada oktobrī filmas “Field of Dreams” seansā Skotsdeilā, Arizonā – pilsētā, no kuras nāk Veslija.
"Viņa vairākkārt ir viesojusies pie aktiera viņa īpašumos Santabarbarā un Aspenā," atklājis kāds avots. Cits informators piebildis: "Viņi iepazinās Skotsdeilā aptuveni pirms gada. Abiem ļoti patīk spēlēt golfu."
Tomēr Veslija, iespējams, nav vienīgā sieviete, ar kuru Kostners pēdējā laikā pavada laiku.
Izdevums “Daily Mail” raksta, ka seriāla “Jeloustouna” zvaigzne šā mēneša sākumā Kalifornijā manīts kopā ar 40 gadus veco dzīvesstila konsultanti Dženiferu Milbērnu. Abi esot izturējušies "ļoti sirsnīgi". Turklāt viņus abus saista Aspena, kur Kostneram pieder rančo.
Vēl ir arī 46 gadus vecā rakstniece Kellija Nūnana Goresa, ar kuru Kostners esot saticies šā gada sākumā. Kāds avots sarunā ar izdevumu “Us Weekly” abu attiecības raksturojis kā "privātas un brīvas".
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"Pēc tik publiskas un dārgas šķiršanās viņš ir piesardzīgs. Viņi tiekas, kad to ļauj abu darba grafiki, un bieži pavada laiku Kevina īpašumā Santabarbarā. Viņiem patīk vakariņas mājās, pastaigas pludmalē un mierīgi vakari divatā," zināja stāstīt anonīmais paziņa.
Cits avots apgalvoja, ka Kostners "tuvākajā laikā nemeklē nopietnas attiecības un negrasās precēties".
Kopš 2024. gada februāra, kad tika šķirta viņa laulība ar modeli un rokassomiņu dizaineri Kristīni Baumgartneri, Kostnera vārds ticis saistīts arī ar Dženiferu Lopesu un Brūksu Neideri. Baumgartnere bija aktiera otrā sieva, un viņiem ir divi dēli un meita. Pirmo reizi Kostners apprecējās 1978. gadā ar studiju biedreni Sindiju Silvu. Šajā laulībā pasaulē nāca divas meitas. Pāris izšķīrās 1994. gadā, jo aktierim bijusi dēka ar citu sievieti filmas “Ūdenspasaule” uzņemšanas laikā. Pēc šķiršanās Sindija no vīra saņēma 80 miljonus dolāru.
Pagaidām šķiet, ka aktieris nesteidzas veidot nopietnas attiecības un ļauj visam ritēt savu gaitu. Bet viņa randiņu dzīve izrādījusies pārsteidzoši aktīva.