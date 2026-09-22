"Viņi uzdeva visdažādākos jautājumus..." Harijs atklāj īpašu sarunu ar bērniem
Princis Harijs atklājis, kā viņu bērnu - Ārčija un Lilibetas drūmais noskaņojums 21. septembrī, pirms došanās uz skolu, pārvērties nozīmīgā sarunā.
"Šorīt pie brokastu galda viņiem bija neliels pirmdienas drūmums," Saseksas hercogs pastāstīja žurnālam "HELLO!", piebilstot, ka viņš pats bērnībā drūmi esot juties svētdienu vakaros, kad viņam bija jādodas uz internātskolu. Taču, vērojot savu bērnu noskaņojumu, viņš nolēmis rīkoties: "Pie brokastīm es nodomāju – zināt ko? Jūs esat mazliet niķīgi, tāpēc es jums precīzi izstāstīšu, ko šovakar darīšu."
Harijs Ārčijam un Lilibetai pastāstījis par bērniem un ģimenēm, kuras vēlāk tajā pašā dienā satiks "WellChild" balvu pasniegšanas ceremonijā, kurā tiek godināti smagi slimi bērni un cilvēki, kuri par viņiem rūpējas. Saruna ātri piesaistījusi abu bērnu uzmanību. "Viņi bija patiesi ieinteresēti un uzdeva visdažādākos jautājumus," atklāja princis.
Pēc Harija teiktā, viņš un Megana cenšas palīdzēt bērniem labāk apzināties citu cilvēku dzīves pieredzi. "Gan saistībā ar manu, gan viņu mammas pieredzi – viss, ko varam darīt, lai palīdzētu viņos veidot šādu izpratni, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi," viņš uzsvēra.
Harijs ir organizācijas "WellChild" patrons kopš 2007. gada un apmeklējis 15 tās rīkotās ikgadējās ceremonijas. Tomēr pēc kļūšanas par tēvu viņa skatījums uz tikšanos ar smagi slimiem bērniem un viņu ģimenēm ir mainījies. "Kad kļūsti par vecāku, tas maina visu," sacīja princis. Viņš paskaidroja, ka arī agrāk šīs tikšanās viņam bijušas nozīmīgas, taču tagad viņš daudz skaidrāk apzinās, cik pateicīgs var būt par to, ka viņa paša bērni ir veseli.
"Tu attopies vienā telpā ar šiem vecākiem, un saproti, ka patiešām nevari ne par ko sūdzēties," sacīja Harijs. Viņš atzina, ka katra cilvēka grūtības ir atšķirīgas, tomēr "WellChild" ģimeņu spēks viņu dziļi iespaido: "Iedvesma, ko saņemu no šiem cilvēkiem – ne tikai bērniem, bet arī viņu vecākiem –, mani piepilda visam nākamajam gadam."
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Harijs, Megana un viņu bērni Anglijā ieradās 26. augustā, lai Ārčijs un Lilibeta varētu sākt mācības jaunajā skolā. Jau pēc divām mācību dienām bērni drošības un pārvietošanās apsvērumu dēļ skolu nomainīja. Saseksas hercogu pārstāvis toreiz skaidroja: "Lēmums pārcelt bērnus uz citu skolu tika pieņemts pēc pārrunām ar ģimenes drošības komandu par pašreizējās kārtības praktiskajiem aspektiem."