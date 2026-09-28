"Bijām gatavi viens otram ķerties pie rīkles!" Silvestrs Stallone atklāj patiesību par naidu ar Arnoldu Švarcenegeru
“Rembo” zvaigzne Silvestrs Stallone atklājis, ka savulaik viņa sāncensība ar citu asa sižeta filmu zvaigzni Arnoldu Švarcenegeru bijusi teju "uz dzīvību un nāvi" – abi viens otru uzskatījuši par īstiem ienaidniekiem.
Holivudas zvaigznes arī iepriekš atklāti runājušas par savu 20 gadus ilgo naidu.
Astoņdesmitajos gados abi aktieri bieži pretendēja uz vienām un tām pašām lomām un nekautrējās presē viens otram veltīt arī visai skarbus vārdus.
Tagad abi ir draugi, taču filmas “Rokijs” zvaigzne Stallone atklājis iepriekš plašākai sabiedrībai nezināmas detaļas par abu slaveno sāncensību. Viņš to salīdzinājis ar Īlona Maska juridisko cīņu ar paša elektroauto uzņēmumu “Tesla”. Pagājušā gada decembrī Delavēras Augstākā tiesa atjaunoja Maskam piešķirto 55 miljardu dolāru atlīdzības paketi. Pirms tam miljardieris gadiem ilgi bija strīdējies ar koncernu “Tesla” par tās apmēru.
Sarunā ar “The Sunday Times Magazine” Stallone sacīja, ka Maskā esot kaut kas "nešķīsts", piebilstot: "To varēja redzēt, kad viņš cīnījās ar “Tesla” – tur bija tāds niknums. Kā pret nāvīgu ienaidnieku."
Pēc nelielas pauzes aktieris turpināja: “Man bija tieši tāpat ar [Arnoldu] Švarcenegeru. Mēs bijām gatavi viens otram ķerties pie rīkles. Pavisam nopietni. Tas nebija nekāds joks. Sāncensība bija kā uz dzīvību un nāvi. Mūsu īstā vieta būtu bijusi Romas Kolizejā.”
Silvestrs Stallone un Arnolds Švarcenegers no 1974. gada līdz mūsdienām
“Tas ir kā tad, kad viens cīkstonis aizvaino otru – viņš trenēsies vēl cītīgāk, lai pēc tam varētu otru pamatīgi sakaut. Mēs viens otram bijām vajadzīgi – par to nav šaubu.”
Abu naids sākās 1985. gadā, kad Švarcenegers bija ieguvis slavu ar filmām “Terminators” un “Komando”, bet Stallone nofilmējies “Rembo 2”. Stallone 2022. gadā pat atzina, ka Švarcenegers mēdzis viņu ar viltību pamudināt pieņemt lomas neveiksmīgās filmās, izliekoties, ka pats ļoti vēlas tajās filmēties.
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Silvestrs Stallone kā Rembo
Silvestrs Stallone kā Rembo.
"Viņš bija diezgan slīpēts. Viņš staigāja pa pilsētu un visiem stāstīja: ‘Es nevaru vien sagaidīt, kad varēšu filmēties šajā filmā…’Es uzreiz gāju pie sava aģenta un teicu: ‘Dabū man to lomu, pirms viņš to ir ieguvis,’" Stallone savulaik stāstīja Džonatana Rosa šovā. ‘Es dabūju lomu un pēc tam nodomāju: ‘Kas tas par mēslu?’ Bet Švarcenegers tikai smējās: ‘Ha, ha, ha!’”
2022. gadā Stallone arī atcerējās, ka abu sāncensība kādā brīdī bijusi tik asa, ka viņi "nespēja paciest domu par atrašanos pat vienā galaktikā". "Mēs patiešām viens otru ienīdām," viņš atzina Džonatana Rosa šovā.
Arnolds Švarcenegers dzīvē un uz ekrāna
Tomēr pēc aptuveni 20 gadiem abi beidzot apraka kara cirvi un vēlāk kopā nofilmējās četrās filmās – “Neiznīcināmie”, “Neiznīcināmie 2”, “Neiznīcināmie 3” un “Bēgšanas plāns”.
2023. gadā Stallone piedalījās “Netflix” dokumentālajā filmā par Švarcenegera dzīvi un atzina, ka laikā, kad abi sacentās par lomām, sīvajam konkurentam tomēr bijušas zināmas priekšrocības. “Viņš bija pārāks. Viņam vienmēr bija atbildes uz visu,” sacīja Stallone. “Viņam bija augums. Viņam bija spēks. Tāds bija viņa tēls.”