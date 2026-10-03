Kadrs no filmas "Limuzīns Jāņu nakts krāsā".
Testi
Šodien 06:23
Jāņa Streiča 90. dzimšanas dienu pieminot: tests, cik labi pārzini leģendārā režisora filmas
26. septembrī izcilajam latviešu kinorežisoram un scenāristam Jānim Streičam apritētu 90 gadi. Viņa radītās filmas kļuvušas par neatņemamu Latvijas kino klasikas daļu, bet daudzu to varoņu teicieni un ainas jau sen dzīvo savu dzīvi ārpus kino ekrāna.
Pieminot meistaru viņa dzimšanas dienā, aicinām pārbaudīt, cik labi pārzini Jāņa Streiča kino mantojumu.
Atbildi uz 10 jautājumiem par viņa filmām, to varoņiem un neaizmirstamākajiem notikumiem un uzzini, cik rūpīgs Streiča kino skatītājs esi!