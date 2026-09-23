Vardarbība, alkohols, zaudētas mātes tiesības un ieslodzījums - ar savu stāstu dalās "Ērkšķu šova" dalībniece Lelde
Kanāla "360" un izklaides platformas "Tet+" sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz…" dalībniecei Leldei palikšana Liepājā neizdodas gluži pēc plāna. Kad viņas draudzene Anna kopā ar filmēšanas grupu ierodas viņai pakaļ, Anna ir spiesta Leldi modināt un aicināt doties uz projektu.
Ieraugot pie sevis visu filmēšanas grupu, Lelde ir pamatīgi apjukusi un nespēj slēpt pārsteigumu. Lelde atklāj savu līdzšinējo dzīvesstāstu – bērnību bērnunamā, vardarbību audžuģimenē, zaudētu iespēju būt kopā ar meitu, cīņu ar alkoholu un piecus cietumā pavadītus gadus. Lelde līdz četru gadu vecumam dzīvojusi bērnunamā, pēc tam nonākusi audžuģimenē. Viņa stāsta, ka audžuvecāki bijuši vardarbīgi un reiz pat uz vairākām nedēļām ieslēguši viņu pagrabā. 16 gadu vecumā Lelde aizbēgusi no mājām.
Vēlāk viņai piedzimis bērns, taču pēc došanās uz ārzemēm tiesa viņai atņēmusi mātes tiesības. “Es viņu meklēšu jebkurā gadījumā, kad viņai būs 18. Šobrīd nevar – ir aizliegums,” par meitu stāsta Lelde. Alkohols viņas dzīvē bijis klātesošs jau kopš bērnības. Lelde atzīst, ka arī šobrīd nevar apgalvot, ka nav no tā atkarīga. Lelde uzskata, ka viņas dzīvi ietekmējusi nespēja mīlēt pašai sevi. “Es mīlu visu citus, nevis sevi, un tas man dzīvē gremdē,” viņa saka. 30 gadu vecumā Lelde nonākusi cietumā, kur pavadījusi piecus gadus. Ieslodzījumā viņa mācījusies, strādājusi, kristījusies un atradusi ticību Dievam.
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