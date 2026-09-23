Gluži kā tētis jaunībā! Sāras Mišelas Gelāras dēls pārsteidz ar līdzību Fredijam Prinsam junioram
Tikai dienu pēc meitas 17. dzimšanas dienas nosvinēšanas Fredijs Prinss juniors (50) un Sāra Mišela Gelāra (49) atkal dalījās ar priecīgu ģimenes notikumu sociālajos tīklos – šoreiz viņu dēlam Rokijam apritēja 14 gadi.
Seriāla “Bafija pret vampīriem” zvaigzne reti dalās ar bērnu fotogrāfijām, taču par godu Rokija 14. dzimšanas dienai viņa publiskojusi jaunu attēlu un tajā redzams, cik ļoti dēls līdzinās savam slavenajam tēvam.
Pusaudzis, kurš garumā jau sasniedzis savu mammu, fotogrāfijā pozē viņai līdzās, apskāvis ap pleciem.
"Un nu viņi bija divi," pie svētdien publicētā foto rakstīja Gelāra, kura iepriekšējā dienā atzīmēja meitas Šarlotes dzimšanas dienu. "Trīs gadus un vienu dienu vēlāk mūsu dzīvē iebrāzās Rokijs Prinss. Jau pēc tā, cik ātri tu nāci pasaulē, man vajadzēja saprast, cik daudz aizraujošu brīžu ienesīsi mūsu dzīvē," viņa rakstīja. "Tu pat nevari iedomāties, cik laimīga jūtos, vērojot, kā tu tiecies pēc sava sapņa. Tu iedvesmo ne tikai mani, bet ikvienu sev apkārt. Daudz laimes dzimšanas dienā, Rokij!"
Šā mēneša sākumā Gelāra sirsnīgi atzīmēja arī savu un Fredija Prinsa juniora 24. kāzu gadadienu. Par godu šim notikumam Sāra publiskoja virkni fotogrāfiju un ļāva saviem sekotājiem ieskatīties abu attiecību pirmsākumos. Vietnē “Instagram” viņa parādīja vairākas senākas fotogrāfijas no laika, kad sākās viņas attiecības ar tagad 50 gadus veco aktieri.
Abi iepazinās 1997. gada šausmu filmas “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” (“I Know What You Did Last Summer”) uzņemšanas laukumā, un Gelāras publicētajā fotogrāfiju izlasē bija redzami arī vairāki kadri, kas, šķiet, tapuši tieši tajā laikā.
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"Fredij Prinss jr, vai tu vari iedomāties kādu no šiem jauniešiem toreiz pasakām, kur viņi būs pēc 24 gadiem? (Nu labi, patiesībā pēc 26… bet laulībā – 24.) Daudz laimes kāzu gadadienā!," pie fotogrāfijām rakstīja aktrise.
Sākumā abas zvaigznes bija tikai draugi. Romantiskās jūtas uzplauka vēlāk un pēc diviem kopā pavadītiem gadiem pāris 2002. gadā apprecējās.
Prinss juniors par abu attiecību sākumu pērn pastāstīja filmas “Es zinu, ko jūs izdarījāt pagājušajā vasarā” jaunās versijas pirmizrādē. Intervijā “Access Hollywood” viņš teica: "Mēs vairākus gadus bijām draugi, pirms vispār notika kaut kas tāds, ko varētu saukt par randiņu."
"Mums bija paredzēts kopā ar vairākiem cilvēkiem kaut kur doties, bet visi pārējie pēdējā brīdī atteicās… tā nu palikām tikai mēs divi," Prinss juniors stāstīja raidījumā “The Howard Stern Show”.
2001. gadā Fredijs bildināja Sāru. Abi nekad nav publiski atklājuši bildinājuma detaļas. Gelāra iepriekš tikai teikusi: "Es negribēju lielu, publisku bildinājumu. Es vēlējos, lai tas būtu kaut kas privāts."
Pēc kāzām abi kopā strādāja pie vairākiem kino projektiem, tostarp 2002. gadā iznākušās spēlfilmas “Skubijs Dū” (“Scooby-Doo”) un tās 2004. gada turpinājuma “Skubijs Dū: Briesmoņi savā vaļā” (“Scooby-Doo: Monsters Unleashed”). Abi aktieri ierunāja lomas arī 2006. gada animācijas filmā “Jaunie pelnrušķītes piedzīvojumi” (“Happily N'Ever After”).
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Dažus gadus vēlāk viņi sagaidīja ģimene pieaugumu – 2009. gadā pasaulē nāca pāra pirmais bērns, meita Šarlote, bet 2012. gadā piedzima dēls Rokijs.