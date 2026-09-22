VIDEO: Kristīne Lindenblate stāsta, kāpēc Norvēģijā pat matus nekrāso
Dzīvojot Norvēģijā, Kristīne Lindenblate skaistumkopšanas procedūras cenšas ieplānot laikā, kad ierodas Latvijā. Šovā “Slavenības. Bez filtra” viņa atklāj, ka viens no iemesliem ir ievērojamā cenu atšķirība – Norvēģijā šādi pakalpojumi maksājot aptuveni trīsreiz dārgāk.
Šoreiz Kristīne Latvijā ieradusies, lai izmēģinātu laša DNS injekcijas. Pirms procedūras viņa ar sev raksturīgo humoru par gaidāmo skaistumkopšanas piedzīvojumu paziņo arī dzīvesbiedram Dzintaram. “Es šodien veikšu laša spermas injekcijas,” Kristīne saka, jokojot, ka pēc procedūras Dzintars viņu vairs nepazīšot, jo seja būšot “piepildīta ar laša spermu”.
Taču aiz jokiem par gaidāmo procedūru slēpjas arī pavisam praktisks iemesls, kāpēc Kristīne skaistumkopšanas pakalpojumus izvēlas saņemt Latvijā. Viņa atklāj, ka Norvēģijā šādas procedūras neveic, jo tur skaistumkopšanas pakalpojumi esot krietni dārgāki. “Es, kad braucu uz Latviju, tad es visu daru – nagus un matus,” stāsta Kristīne, norādot, ka Latvijā cenšas saplānot dažādus skaistumkopšanas pakalpojumus. Viņa atzīst, ka Norvēģijā praktiski viss esot dārgāks nekā Latvijā. Lai arī daudzviet iespējams sazināties angļu valodā, Kristīnei savā valodā saņemt pakalpojumus esot daudz ērtāk.
Tikmēr laša DNS injekciju procedūra izrādās ne gluži viegla. Kristīne interesējas, cik daudz dūrienu viņu sagaida, un pat jautā, vai procedūras laikā drīkstēs kliegt. Īpaši jutīga esot zoda zona, tāpēc injekcijas tur sagādā nepatīkamākas sajūtas. Neraugoties uz to, Kristīne procedūrai ļaujas un ar humoru uztver arī pašus dūrienus. Viņas mērķis ir uzlabot sejas ādas izskatu, bet pirms pārvērtībām viņa paspēj par tām pasmieties.