"Ērkšķu šova" Agnese pēc pamatīgiem konfliktiem ar tēvu vērsusies tiesā
Šovā "Caur ērkšķiem uz…" Agnese nonākusi pēc sarežģīta dzīves posma, kurā nācies piedzīvot nopietnus konfliktus ģimenē. Jauniete atklāj, ka tēva alkohola reibumā piedzīvotā agresija un fiziska vardarbība bijusi viens no iemesliem, kāpēc viņa nolēmusi pārraut saikni ar vecākiem.
19 gadu vecā Agnese stāsta, ka ģimenē ilgstoši nav jutusi sev nepieciešamo drošību un sapratni. No tēva puses piedzīvota gan pazemošana, gan arī fiziska vardarbība, savukārt attiecības ar māti jauniete raksturo kā emocionāli sarežģītas. Pēc kārtējā konflikta situācija nonākusi līdz tiesai. Agnese pati sēdējusi tiesas zālē un stāstījusi par piedzīvoto vardarbību. Viņa atklāj, ka tiesvedība bijusi saistīta ar kādu no pēdējiem gadījumiem, kad tēvs pret viņu izturējies fiziski.
Pēc ģimenes konflikta Agnese beidzot nolēmusi aiziet no vecāku mājām. “18. februārī es beidzot aizskrēju prom un atnācu uz šejieni,” viņa stāsta par brīdi, kad sākusi patstāvīgu dzīvi. Tiesa gan, prom no ģimenes problēmām Agnese nonākusi citā sarežģītā situācijā. Šobrīd viņa dzīvo Rīgas centrā kopā ar ievērojami vecāku kungu Vilni. Sākotnēji viņus saistījušas romantiskas attiecības, taču šobrīd Agnese uzsver, ka Vilni vairs nevēlas saukt par savu partneri. Arī kopdzīve nav bijusi vienkārša. Šā gada sākumā Agnese kopā ar Vilni un vēl citiem draugiem devusies ceļojumā pa Eiropu ar kemperi.
Tikmēr savu dzīvi viņa cenšas sakārtot arī citās jomās. Agnese šobrīd tālmācībā apgūst 12. klases vielu, nestrādā un mēģina saprast, kādu nākotni vēlas sev veidot.
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