Ne visi pāri prata izmantot “otro iespēju” un palikt kopā, taču citi pierādījuši, ka reiz atjaunotas attiecības var izturēt vēl daudzus gadus — un daži no viņiem ir kopā joprojām.
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Ārzemju zvaigznes
Šodien 07:22
“Dažreiz mīlestība atrod ceļu atpakaļ.” 10 slaveni pāri, kuri pēc šķiršanās deva attiecībām otru iespēju
Dažreiz šķiršanās patiešām nozīmē beigas, bet citreiz tā izrādās tikai viena nodaļa daudz garākā mīlasstāstā. Arī Holivudā netrūkst pāru, kuri pēc attiecību izjukšanas izveidoja citas attiecības, apprecējās ar citiem cilvēkiem vai vienkārši gadiem dzīvoja atsevišķi, līdz liktenis viņus saveda kopā vēlreiz.
Dažiem līdz atkalredzēšanās brīdim pagāja vien daži mēneši, citiem — vairāk nekā desmit vai pat divdesmit gadi. Daļa pēc salabšanas apprecējās, daļa laulības solījumus deva pat otro reizi, bet ne visiem otrā iespēja nozīmēja laimīgas beigas.
No Dženiferas Lopesas un Bena Afleka līdz Elizabetei Teilorei un Ričardam Bērtonam — apkopojam desmit slavenu pāru stāstus, kuros pēc šķiršanās sekoja vēl viena iespēja mīlestībai.