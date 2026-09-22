Atklājas jaunas detaļas par Sindijas Kraufordes 27 gadus vecā dēla Preslija nāvi
Atklājušās jaunas detaļas par supermodeles Sindijas Kraufordes un uzņēmēja Renda Gerbera dēla Preslija Gerbera pēkšņo nāvi.
Lai arī oficiālais nāves cēlonis vēl nav noteikts, policija viņa nāvi pašlaik izmeklē kā iespējamu pārdozēšanas gadījumu.
Kā ziņo Santamonikas policija, 20. septembrī ap pulksten 9.35 saņemts izsaukums uz kādu adresi Bērklija ielā saistībā ar iespējamu pārdozēšanu. Notikuma vietā glābēji atrada nereaģējošu vīrieti, kurš vēlāk identificēts kā Preslijs Gerbers. Nāve tika konstatēta pulksten 9.45. Policija norāda, ka pašlaik nekas neliecina par citu personu noziedzīgu iesaisti, tomēr izmeklēšana turpinās.
Neatliekamās palīdzības dispečeru saziņā figurējuši gan vārdi “sirdsdarbības apstāšanās”, gan “pārdozēšana”. Adrese sakritusi ar rehabilitācijas centru, kurā Gerbers tobrīd uzturējies.
Losandželosas apgabala tiesu medicīnas eksperta birojs jau veicis autopsiju, tomēr nāves cēloņa un veida noteikšana atlikta, jo nepieciešamas papildu analīzes un izmeklējumi. Eksperti norādījuši, ka galīgā atbilde var prasīt pat vairākus mēnešus.
Gerbera ģimene pēc traģiskās ziņas izplatīja īsu paziņojumu, lūdzot sabiedrību respektēt tās privātumu “šajā ļoti grūtajā un sāpīgajā laikā”.
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Preslijs Gerbers pēdējos gados publiski runāja par savām grūtībām ar atkarību un mentālo veselību. 2023. gadā podkāstā “Studio 22” viņš stāstīja par depresijas pieredzi un vēlmi izmantot paša pārdzīvoto, lai palīdzētu citiem cilvēkiem, kuri nonākuši līdzīgā situācijā.
Savukārt šā gada martā Gerbers sociālajos tīklos atklāja, ka izgājis ārstēšanu ar ibogaīnu — psihoaktīvu vielu, ko dažviet eksperimentāli izmanto atkarību ārstēšanā. Viņš atzina, ka pirms procedūras bijis ļoti nobijies, un pauda cerību, ka tā būs pēdējā reize, kad viņam būs nepieciešama šāda ārstēšana.
Gerbers jau iepriekš bija atklāti stāstījis arī par panikas lēkmēm, depresiju un atkarības problēmām, vienlaikus uzsverot, ka vēlas ar savu pieredzi palīdzēt citiem nejusties vientuļiem.
Preslijs bija Sindijas Kraufordes un Renda Gerbera vecākais bērns. Viņa jaunākā māsa ir modele un aktrise Kaija Gerbere. Arī Preslijs jau pusaudža gados sāka modeļa karjeru un sadarbojās ar pazīstamiem modes zīmoliem.