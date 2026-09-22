“Uļa” kļūst par skatītāko Latvijas filmu pirmajā nedēļas nogalē kopš 2019. gada
Pagājušās nedēļas nogalē Viestura Kairiša spēlfilma “Uļa” kļuva par skatītāko filmu Latvijā. Pirmajās filmas izrādīšanas dienās un īpašajos seansos Latvijas kinoteātros, kas daudzviet bija izpārdoti, to noskatījušies jau 22 817 skatītāji – tas ir labākais pašmāju filmas starts pēdējo gadu laikā.
Filmas pirmo nedēļu pavadījusi arī īpaši atsaucīga skatītāju reakcija, publikai daloties savos iespaidos un atzinīgi novērtējot redzēto. Vairāk skatītāju pirmajā nedēļas nogalē pēdējo reizi pulcēja vien vēsturiskā drāma “Dvēseļu putenis” 2019. gadā – 25 394.
“Uļa” pie Latvijas skatītājiem nonāca 16. septembrī, jau pirms tam izpelnoties starptautisku uzmanību ar pasaules pirmizrādi Kannu kinofestivāla konkursa programmā “Un Certain Regard”. Šogad “Uļa” izvirzīta arī kā Latvijas pieteikums ASV Kinoakadēmijas balvai “Oskars” kategorijā “Labākā starptautiskā filma”.
“Esmu aizkustināts līdz sirds dziļumiem. Šādi panākumi ir iespējami tikai pateicoties Uļjanas Semjonovas izcilajai personībai. Mēs ceram, ka skatītāji turpinās nākt, lai varam sasniegt Uļas cienīgus rekordus,” komentē režisors Viesturs Kairišs.
Līdz ar filmas nonākšanu Latvijas kinoteātros vairākās pilsētās notika īpašie seansi ar radošās komandas dalību. Skatītājiem bija iespēja klātienē satikt režisoru Viesturu Kairišu, producentu Gunti Trekteri un citus filmas veidotājus, kā arī uzzināt vairāk par filmas tapšanu un aizkulisēm. Īpašie seansi notika Rīgā, Cēsīs, Valmierā, Rēzeknē, Viļānos un Daugavpilī.
“Man nebija ne mazāko šaubu, ka Latvijas skatītājs novērtēs arī mākslinieciski augstvērtīgas un drosmīgas filmas. Tāpēc ir patiess prieks par Kārli, Viesturu un visiem pārējiem kolēģiem, kuri kopā ar mums šo filmu veidoja. Šis skatītāju novērtējums ir skaists apliecinājums tam, ka drosmīgi stāsti un kvalitatīvs kino uzrunā ļoti plašu auditoriju,” saka producents Guntis Trekteris.
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Filmas centrā ir leģendārās Latvijas basketbolistes Uļjanas Semjonovas dzīvesstāsts - stāsts par personību, kuras izcilais talants aizveda viņu līdz pasaules basketbola virsotnēm. Vienlaikus "Uļa" pievēršas arī daudz personīgākam stāstam - par identitāti, vientulību, piederību, ķermeni un cilvēka vēlmi atrast savu vietu pasaulē.
Būtiska loma filmas tapšanā ir aktierim Kārlim Arnoldam Avotam, kurš ir ne tikai viens no filmas scenārija autoriem un galvenās lomas atveidotājs, bet arī projekta idejas līdzautors. Viņa iesaiste filmas tapšanā aptver vairākus posmus – no sākotnējās idejas un scenārija līdz stāsta iedzīvināšanai uz ekrāna.
Filma “Uļa” šobrīd skatāma kinoteātros un filmu demonstrēšanas vietās visā Latvijā. Rīgā to iespējams noskatīties “Apollo Kino”, “Forum Cinemas”, “Splendid Palace”, “Kino Bize”, “Cinamon” un “K Suns”, kā arī Valmierā, Cēsīs, Rēzeknē, Daugavpilī, Siguldā, Smiltenē, Kuldīgā, Talsos, Ogrē, Bauskā, Jelgavā, Aizkrauklē, Jūrmalā, Madonā un Tukumā. Biļetes iespējams iegādāties konkrēto kinoteātru mājaslapās.