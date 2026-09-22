2026. gada 19. septembrī Baložos izskanēja pirmais koncerts no dziedātājas Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncertturnejas "Kalendārā svētki".

Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncerts "Kalendārā svētki" Baložos 2026. gada septembrī

2026. gada 19. septembrī Baložos izskanēja pirmais koncerts no dziedātājas Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncertturnejas "Kalendārā svētki".

Mūzika
Reportāža

FOTO: Baložos ar spridzīgu koncertu fanus iepriecina Katrīna Dimanta

Izklaides nodaļa

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Aizvadītās nedēļas nogalē Baložos izskanēja pirmais koncerts no dziedātājas Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncertturnejas "Kalendārā svētki".

FOTO: Baložos ar spridzīgu koncertu fanus ieprieci...

Koncerta programma izcēlās ar dažādību – bija gan jau zināmas dziesmas, gan vēl nepublicētas kompozīcijas no gaidāma albuma. Un, protams, pati Katrīna Dimanta bija kā spridzeklis – viņas tēls un enerģija iemiesoja gan spilgtās krāsas, gan svētku noskaņu. Koncerta kulminācijā māksliniece pārsteidza arī ar "Kūkas tēlu", kas kļuva par neaizmirstamu vakara akcentu.

Foto: publicitātes (Artūrs Vanags)
Koncerta kulminācijā māksliniece pārsteidza arī ar "Kūkas tēlu", kas kļuva par neaizmirstamu vakara akcentu.
Koncerta kulminācijā māksliniece pārsteidza arī ar "Kūkas tēlu", kas kļuva par neaizmirstamu vakara akcentu.

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