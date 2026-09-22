Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncerts "Kalendārā svētki" Baložos 2026. gada septembrī
2026. gada 19. septembrī Baložos izskanēja pirmais koncerts no dziedātājas Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncertturnejas "Kalendārā svētki".
Mūzika
Reportāža
Šodien 09:59
FOTO: Baložos ar spridzīgu koncertu fanus iepriecina Katrīna Dimanta
Aizvadītās nedēļas nogalē Baložos izskanēja pirmais koncerts no dziedātājas Katrīnas Dimantas un grupas "Zeltrači" koncertturnejas "Kalendārā svētki".
Koncerta programma izcēlās ar dažādību – bija gan jau zināmas dziesmas, gan vēl nepublicētas kompozīcijas no gaidāma albuma. Un, protams, pati Katrīna Dimanta bija kā spridzeklis – viņas tēls un enerģija iemiesoja gan spilgtās krāsas, gan svētku noskaņu. Koncerta kulminācijā māksliniece pārsteidza arī ar "Kūkas tēlu", kas kļuva par neaizmirstamu vakara akcentu.
Koncerta kulminācijā māksliniece pārsteidza arī ar "Kūkas tēlu", kas kļuva par neaizmirstamu vakara akcentu.