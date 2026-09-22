Īrija otro gadu pēc kārtas boikotēs "Eirovīziju"
Īrija nepiedalīsies arī 2027. gada “Eirovīzijas” dziesmu konkursā, kas paredzēts Bulgārijā, paziņojusi valsts sabiedriskā raidorganizācija RTE. Tādējādi viena no vēsturiski veiksmīgākajām “Eirovīzijas” dalībvalstīm konkursu boikotēs jau otro gadu pēc kārtas.
RTE norādījusi, ka tās nostāja par dalību konkursā nav mainījusies. Raidorganizācija savu lēmumu pamato ar joprojām notiekošo cilvēku bojāeju Gazā un tur valdošo humanitāro krīzi, kā arī paudusi dziļas bažas par to, ka starptautiskajiem žurnālistiem joprojām tiek liegta neatkarīga piekļuve teritorijai.
Jau 2026. gada konkursu Vīnē, kur tika atzīmēta “Eirovīzijas” 70. jubileja, Īrija boikotēja kopā ar vairāku citu valstu sabiedriskajām raidorganizācijām, tostarp Spānijas RTVE, Nīderlandes AVROTROS, Islandes RUV un Slovēnijas RTV Slovenija.
Eiropas Raidorganizāciju apvienība (EBU) iepriekš bija paziņojusi par izmaiņām konkursa noteikumos, reaģējot uz raidorganizāciju paustajām bažām saistībā ar Izraēlas dalību.
Starp izmaiņām bija profesionālo žūriju atgriešanās pusfinālos, maksimālā balsu skaita samazināšana no 20 līdz desmit katram balsošanas veidam, kā arī stingrāki ierobežojumi dziesmu un dalībnieku reklamēšanai, lai mazinātu nesamērīgu trešo pušu, tostarp valdību atbalstītu kampaņu, ietekmi.
Pagājušajā mēnesī EBU arī paziņoja, ka raidorganizācijas vairs nevarēs rīkot “Eirovīzijas” dziesmu konkursu, ja to pārstāvētā valsts būs iesaistīta “bruņotā konfliktā” vai atradīsies “jutīgā ģeopolitiskā situācijā”.
Tomēr ar veiktajām izmaiņām nebija pietiekami, lai RTE mainītu savu nostāju.
“Eirovīzijas” dziesmu konkursa direktors Martins Grīns pēc Īrijas lēmuma paziņoja, ka EBU to nožēlo, taču pilnībā respektē raidorganizācijas izvēli. “Viņi joprojām ir vērtīga mūsu ģimenes daļa, un mums viņu pietrūks,” sacīja Grīns, piebilstot, ka EBU turpinās dialogu ar RTE.
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Īrijas atteikšanās no konkursa ir īpaši zīmīga, ņemot vērā valsts vēsturi “Eirovīzijā”. Īrija konkursā debitēja 1965. gadā un kopā ar Zviedriju dala rekordu par visvairāk izcīnītajām uzvarām — abas valstis triumfējušas septiņas reizes.
Īrija turklāt ir vienīgā valsts, kas “Eirovīzijā” uzvarējusi trīs gadus pēc kārtas — 1992., 1993. un 1994. gadā.
Šogad aprit 30 gadi kopš Īrijas pēdējās uzvaras. 1996. gadā valstij septīto panākumu atnesa Eimera Kvina ar dziesmu “The Voice”.
Pēc diviem secīgiem boikotiem pašlaik nav zināms, kad un ar kādiem nosacījumiem Īrija varētu atgriezties “Eirovīzijas” dziesmu konkursā.