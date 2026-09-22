“Es tiešām nespēju noticēt”: Čenings Tatums noliedz, ka slepenā kontā būtu kritizējis bijušo līgavu Zoju Kravicu
Holivudas aktieris Čenings Tatums noraidījis internetā izplatījušās baumas, ka viņš būtu izveidojis slepenu sociālo tīklu kontu, lai tajā kritizētu savu bijušo līgavu, aktrisi Zoju Kravicu.
Baumas pēdējās dienās plaši izplatījušās platformā “X”. Aizdomas izraisījis kāds “Instagram” konts, kura lietotājvārds bijis veidots kā variācija par frāzi “nav tava darīšana”.
Konts sekojis tikai Tatumam, bet, kā ziņots, arī pats aktieris bijis starp šī profila sekotājiem. Anonīmajā kontā regulāri publicēti asi un aizvainoti komentāri par Kravicu un viņas līgavaini Hariju Stailsu. Kritika tajā veltīta arī dziedātājai un aktrisei Dženiferai Lopesai. Citā komentārā pieminēta arī Tatuma bijusī sieva, aktrise Dženna Devana, un aizstāvētas aktiera tiesības pēc šķiršanās baudīt brīva vīrieša dzīvi. Tāpat šis konts komentējis ziņas par pašu Tatumu, veltot "Maģiskais Maiks" aktierim ne vienu vien komplimentu.
Tatums uz spekulācijām reaģējis savā oficiālajā sociālā tīkla profilā. “Es patiešām nespēju noticēt, ka jūs domājat, ka ar to es nodarbojos savā brīvajā laikā. Tas ir sasodīti smieklīgi,” rakstīja aktieris.
Viņš arī norādīja, ka slepena konta gadījumā nebūtu loģiski tam sekot no sava publiskā profila, jo tādējādi saikne starp abiem kontiem būtu viegli pamanāma. “Ja man tas tiešām ir jāpasaka, man ir tikai viens “Instagram” konts — @channingtatum,” uzsvēra Tatums.
Čenings Tatums un Zoja Kravica sāka attiecības 2021. gadā un 2023. gada oktobrī saderinājās. Aptuveni gadu vēlāk pāris izšķīrās. Vēlāk Kravica uzsāka attiecības ar bijušo grupas “One Direction” dalībnieku Hariju Stailsu. Pāra attiecības attīstījušās strauji un šā gada aprīlī abi esot saderinājušies.
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