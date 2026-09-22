Itālijā apprecējies Ēdoles pils īpašnieks Kaspars Viškints
Itālijā, gleznainajā Amalfi pilsētā, ar savu izredzēto Jevgēniju Kušpeli šovasar apprecējies Ēdoles pils īpašnieks Kaspars Viškints, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Jevgēnija un Kaspars nupat apprecējušies vienā no slavenajām un gleznainajām Itālijas pilsētām – Amalfi, kas atrodas uz iespaidīgām klintīm pie Salerno līča. Par precētu pāri abi kļuva 16. augustā, bet jau 3. jūlijā iesnieguši laulāto mantisko attiecību līgumu, kas reģistrēts 10. septembrī. Kā lūkojams "Lursoft" datu bāzē, laulātā pāra līgums paredz visas mantas šķirtību. Proti, katrs laulātais ne vien patur viņam pirms laulības piederējušo mantu, bet arī laulības laikā to var patstāvīgi iegūt, lietot un rīkoties neatkarīgi no otra laulātā.
Kasparam šī nav pirmā laulība. Savulaik, saimniekojot un atjaunojot Rīgā, Juglas krastā, esošo Zēlustes muižu, viņš pats dzīvoja vienā no četrām muižas ēkām ar savu ģimeni – sievu Jolantu Rozīti-Viškinti un abu trim bērniem.
Kas uzņēmējam pieder?
Piecdesmit septiņus gadus vecais Kaspars Viškints šobrīd ir patiesā labuma guvējs trijos uzņēmumos – SIA "Ēdoles pils", SIA "Salacas osta" un SIA "Eurotrail". Tieši SIA "Eurotrail" Viškintam nodrošina ievērojama uzņēmēja statusu – pērn, piemēram, ar 5252 eiro apgrozījumu firmai izdevās gūt vairāk nekā 1,5 miljonu eiro lielu peļņu. Aizpērn peļņa bija nepilni 1,4 miljoni, vēl gadu iepriekš – 3,1 miljons eiro. Pēc reģistrētajiem datiem "Eurotrail" darbības veids ir “sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana”, taču firmai ir daļas arī citos uzņēmumos – kopumā četros: jau minētās SIA "Ēdoles pils", SIA "Salacas osta", kā arī SIA "Slyfox" un AS "Elko grupa". SIA "Slyfox", kurai pieder labi zināmais "Carguru" bizness, pērn apgrozīja gandrīz četrus miljonus eiro, strādājot gan ar 130 tūkstošu eiro zaudējumiem, toties "Elko grupa", kas nodarbojas ar informācijas un komunikāciju tehnoloģiju iekārtu vairumtirdzniecību un kam kā patiesie labuma guvēji norādīti Andris Putāns un Egons Mednis, pērn apgrozījusi 667,5 miljonus eiro un guvusi 10,66 miljonu eiro lielu peļņu.
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Tāpat arī Kaspars Viškints zināms kā mecenāts, kas atbalstījis dažādus ar kultūru un mūziku saistītus projektus.
Kas ir jaunā sieva?
Uzņēmēja un piļu īpašnieka jaunā sieva Jevgēnija Kušpele savu ekskluzīvo dzīvesveidu atspoguļo "Instagram" profilā, kur, iepazīstinot ar sevi, atklāj, kāda ir pēc sevis izzināšanas jeb cilvēka dizaina sistēmas un ka dzīve ir mīlestībai un ceļošanas mākslai.
Viņa tik tiešām ar vērienu apceļojusi pasauli un pabijusi dažādās eksotiskās valstīs. Savukārt šajā vasarā ar līgavaini Kasparu Viškintu viesojusies Kannās, kur ieturējusi maltītes augstas klases restorānos, no kuriem paveras gleznaini skati, kā arī abi no smalkas jahtas Monako vērojuši "Formulas 1" autosacīkstes un baudījuši krāšņu nakts dzīvi. No publiski pieejamās informācijas ir zināms, ka Jevgēnija vairākus gadus bijusi sporta kluba "Reaktors" valdes locekle.