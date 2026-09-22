Kolinu Farelu nevar vairs pazīt! Aktieris pārsteidz ar pilnībā noskūtu galvu
Kolins Farels nesen pārsteidzis apkārtējos ar krasām pārmaiņām izskatā – aktieris Losandželosā manīts ar tikko noskūtu galvu, raisot minējumus par viņa nākamo kino projektu.
Kolins Farels manīts dodamies uz neformālām pusdienām, kad tik tikko atpazīts Losandželosas ielās ar gludi skūtu galvu. Pagaidām aktieris nav paskaidrojis, kāpēc nolēmis mainīt frizūru, tāpēc izskan minējumi, ka jaunais tēls varētu būt saistīts ar kādu no viņa gaidāmajiem kino projektiem.
Pašlaik Farels ir iesaistīts vairāku filmu tapšanā. Viņš atgriezīsies Oza Koba lomā filmā “The Batman: Part II”, kā arī piedalīsies filmās “Sgt. Rock", "Bad Bridgets” un “Art”. Saskaņā ar vietnes "IMDb" rīcībā esošo informāciju šobrīd norisinās darbs pie “The Batman: Part II” un “Sgt. Rock” filmēšanas.
Šī nebūtu pirmā reize, kad Farels lomas dēļ piedzīvo ievērojamas ārējā izskata pārvērtības. 2022. gada filmā “The Batman”, lai pārtaptu par Pingvīnu, aktierim bija nepieciešams sarežģīts grims un īpašas sejas protēzes. Pārvērtības bija tik iespaidīgas, ka filmēšanas laukumā Farelu sākumā neatpazina pat viņa kolēģis Rūperts Penrijs-Džounss.
Pilnībā noskūta galva Kolinam Farelam nav nekas jauns – šādu frizūru viņš izvēlējies vairākkārt. Ar to aktieris uz sarkanā paklāja parādījās jau 2000. gadu sākumā, bet 2003. gadā kaila galva bija viņa tēlam filmā “Daredevil”.
Pagaidām Farels nav atklājis, vai jaunais izskats ir tikai personiska stila izvēle vai arī pirmā pazīme, ka aktieris gatavojas kārtējām pārvērtībām jaunas kino lomas dēļ.