Lietuva neplāno sekot Īrijas un Nīderlandes piemēram un boikotēt Eirovīziju
Pēc Īrijas un Nīderlandes lēmuma boikotēt nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursu Lietuvas sabiedriskā raidorganizācija LRT paziņojusi, ka tā neplāno spert šādu soli un ievēro Eiropas Raidorganizāciju apvienības (EBU) kopējo nostāju.
"LRT ievēro Eiropas Raidorganizāciju savienības nostāju un pašlaik neapsver iespēju izstāties no Eirovīzijas dziesmu konkursa. EBU lemj par jautājumiem, kas saistīti ar konkursa organizēšanu, un LRT kā EBU dalībniece ievēro un respektē lēmumus, kas kopīgi pieņemti organizācijā," norādīja raidorganizācijas vadība komentārā aģentūrai BNS.
Tajā piebilsts, ka "LRT jau gatavojas nākamā gada konkursam - mākslinieki ir aicināti iesniegt pieteikumus un piedalīties 2027. gada nacionālajā atlasē".
Nīderlande un Īrija boikotēs 2027. gada Eirovīzijas dziesmu konkursu, protestējot pret to, ka konkursā piedalās Izraēla un pret Izraēlas rīcību Gazas joslā.
Piecas valstis šogad konkursu boikotēja Izraēlas dalības dēļ. Nīderlande, Islande, Spānija, Īrija un Slovēnija izstājās no konkursa, bet Spānija, Īrija un Slovēnija atteicās pārraidīt šovu.
Nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkurss notiks maijā Bulgārijas pilsētā Burgasā.