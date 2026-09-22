Kimai Kardašjanai diagnosticēts ezofagīts. Kas tas ir?
Realitātes šova zvaigzne Kima Kardašjana atklājusi plašāku informāciju par nesen piedzīvotajām veselības problēmām.
Nesen publiskotajā realitātes šova “The Kardashians” astotās sezonas reklāmas rullītī četru bērnu māte atklāj, ka viņai diagnosticēts „kaut kas, ko sauc par ezofagītu”.
Nākamajā kadrā Kima redzama slimnīcas gultā, tērpusies slimnīcas apģērbā.
Hronisks ezofagīts jeb barības vada iekaisums ir samērā izplatīta saslimšana, ko bieži izraisa skābes atvilnis.
Kā skaidro klīnika “Mayo”, ezofagīts ir barības vada iekaisums, kas izraisa tā audu pietūkumu un kairinājumu. Barības vads ir muskuļota otgāns, pa kuru ēdiens un dzēriens no mutes nonāk kuņģī.
Lai diagnosticētu ezofagītu, ārsti veic dažādus izmeklējumus, tostarp endoskopiju. Tās laikā barības vadā tiek ievadīta tieva caurulīte ar kameru, kas ļauj ārstam apskatīt tā iekšpusi.
Kimas tēvs Roberts Kardašjans 2003. gadā 59 gadu vecumā nomira no barības vada vēža. Kopš tēva pāragrās nāves viņa meitas vairākkārt publiski runājušas par šo slimību. 2019. gadā Kima kopā ar māti Krisu Dženeri, māsām Kortniju Kardašjanu, Hloju Kardašjanu un Kendalu Dženeri, kā arī citiem Kardašjanu-Dženeru ģimenes locekļiem palīdzēja Losandželosā atklāt Roberta G. Kardašjana Barības vada veselības centru.
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„Man ir draugi, kurus esmu nosūtījusi uz Roberta G. Kardašjana centru, un tas ir izglābis viņu dzīvību,” Kima stāstīja 2024. gadā, atzīmējot centra darbības piekto gadadienu. „Man ir patiess lepnums dzirdēt, cik pateicīgi viņi ir par to, ka atraduši vietu, kas specializējas tieši tajā jomā, kurā viņiem bija nepieciešama palīdzība.”