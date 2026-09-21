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Šodien 18:30
Ceļošanas šovā vakariņas Armēnijā pārvēršas emocionālā mirklī - Andris Daugaviņš aizkustināts līdz asarām
Šovā “Četri uz koferiem” Indras Salcevičas ceļojuma dienā baudītā armēņu viesmīlība un sātīgā maltīte sagādā ceļotājiem ne vienu vien patīkamu pārsteigumu. Tomēr dienas noslēgumā uzmanības centrā nonāk nevis ēdiens, bet gan mūzika, kas patiesi aizkustina aktieri Andri Daugaviņu.
Pēc autentiskām vakariņām armēņu ģimenes mājās ceļotāji nesteidzas doties prom. Pastaigājoties pa saimnieku teritoriju, Justs pamana klavieres, kurām viņš nespēj paiet garām. Drīz vien instruments skan, un Justs ķeras pie savas jaunās dziesmas izpildījuma. Kamēr Justs dzied un spēlē klavieres, pārējo uzmanību piesaista pavisam cita lieta – Andris Daugaviņš kļūst manāmi emocionāls.
Savukārt Montai Klintsonei Justa priekšnesums nešķiet gluži tik aizkustinošs. Viņai rodas šaubas par dziedājuma skanējumu, taču Andra reakcija liek aizdomāties – kas tad īsti viņu tik ļoti aizkustinājis? Vai tās bija armēņu ģimenes sirsnīgās vakariņas, īpašā atmosfēra, Justa dziesma vai arī kādas personīgas atmiņas?