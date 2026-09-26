Šokolāde uz viesnīcas spilvena? Šī romantiskā tradīcija, iespējams, sākās ar Holivudas zvaigznes slepenu dēku
Neliela šokolādes konfekte uz spilvena luksusa viesnīcas numurā šodien šķiet gluži nevainīgs uzmanības apliecinājums viesim. Taču izrādās, ka aiz šīs romantiskās tradīcijas varētu slēpties krietni pikantāks stāsts – slepena tikšanās, precēta Holivudas zvaigzne un šokolādes konfekšu taka līdz pat guļamistabai.
Stāsta centrā ir viens no Holivudas zelta laikmeta slavenākajiem aktieriem Kerijs Grants. Vēl pirms kļūšanas par kino ikonu Anglijā dzimušais Grants, kura īstais vārds bija Arčibalds Līčs, 20. gadsimta 20. gados apceļoja ASV kā vodeviļas mākslinieks. Kādu vasaru viņš uzstājās Sentluisā un, pēc vēsturnieku stāstītā, pilsētu iemīļoja tik ļoti, ka vēlāk tajā regulāri atgriezās.
Īpaši viņam esot paticis greznais “Mayfair Hotel”, kas tolaik bija viena no prestižākajām viesnīcām pilsētā. Tā varēja lepoties ar jumta baseinu, izsmalcinātu restorānu un luksusa atmosfēru, kas pievilināja arī slavenības. Grants viesnīcā esot uzturējies tik bieži, ka sadraudzējies ar tās vadītāju. Lai aktierim nebūtu jācīnās ar fanu pūļiem, viesnīcas darbinieki viņu dažkārt slepus veduši pa kravas liftu.
Taču kāds Granta apmeklējums 50. gadu sākumā vēlāk kļuvis par īstu viesnīcas leģendu. Tolaik aktieris bija precējies ar savu trešo sievu – aktrisi Betsiju Dreiku. Tomēr, kā vēsta stāsts, Grants “Mayfair” viesnīcā noīrējis greznu penthausu slepenai romantiskai tikšanās reizei.
Un ar vienu šokolādes konfekti viņam neesot pieticis.
Misūri Vēstures biedrības publiskā vēsturniece Amanda Klārka stāstījusi, ka saskaņā ar viesnīcas leģendu Grants izveidojis veselu šokolādes konfekšu taku – tā vedusi no vienas telpas uz nākamo un beigusies guļamistabā. Tas varēja pārvērsties pamatīgā Holivudas skandālā, taču slepenā tikšanās plašākas publikas uzmanību tā arī nepiesaistīja. Toties šokolādes ideju pamanīja viesnīcas vadība.
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Tā vietā, lai satrauktos par zvaigznes romantiskajiem piedzīvojumiem, kādam viesnīcas vadītājam radusies pavisam cita doma – kāpēc gan šokolādi nepadarīt par daļu no viesu apkalpošanas? Drīz viesnīca sākusi atstāt pa vienai šokolādes konfektei uz viesu spilveniem.
Vienkāršā ideja izrādījās veiksmīga. Gadu gaitā to pārņēma luksusa viesnīcas visā pasaulē, un šokolāde uz spilvena kļuva par vienu no atpazīstamākajiem smalkas viesmīlības simboliem.
Ironiski – tradīcija, kas šodien asociējas ar eleganci, romantiku un rūpēm par viesi, iespējams, sākusies ar mēģinājumu sarīkot slepenu romantisku vakaru, kamēr Holivudas zvaigzne bija precējusies ar citu sievieti.
Pati vēsturiskā “Mayfair Hotel” vēlāk piedzīvoja lielas pārmaiņas. Pēc vērienīgas renovācijas tā 2014. gadā durvis vēra ar jaunu nosaukumu – “Magnolia Hotel St. Louis”. Tomēr Kerija Granta leģenda no viesnīcas nav pazudusi. Tajā joprojām ir īpašs “Cary Grant Suite” numurs, kas atgādina par slavenā aktiera saistību ar šo vietu.
Un nākamreiz, kad greznā viesnīcā uz spilvena atradīsiet mazu šokolādes konfekti, iespējams, uz to paskatīsieties mazliet citādi – aiz šīs šķietami nevainīgās tradīcijas slēpjas viena no pikantākajām viesnīcu pasaules leģendām.