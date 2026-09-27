Seriāls “Sabrina, pusaugu burve” bija iecienīts arī Latvijas skatītāju vidū.
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Šodien 07:20
90. gadu kulta seriālam “Sabrina, pusaugu burve” - 30: ieskaties, kur dzīve aizvedusi seriāla aktierus
Tie, kuri uzauga 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā, visticamāk, labi atceras Sabrinu Spelmani, viņas ekscentriskās tantes Hildu un Zeldu un runājošo kaķi Salemu. Amerikāņu komēdijseriāls “Sabrina, pusaugu burve”, ko iepazina arī Latvijas skatītāji, kļuva par vienu no sava laika populārākajiem jauniešu seriāliem.
Seriāla centrā bija pusaudze Sabrina Spelmane, kura savā 16. dzimšanas dienā uzzina, ka ir ragana. Turpmāk viņai nākas ne tikai tikt galā ar skolu, draudzību un pirmo mīlestību, bet arī mācīties kontrolēt jauniegūtās maģiskās spējas. Palīdzēt centās abas raganu tantes Hilda un Zelda, savukārt lielu daļu humora nodrošināja ģimenes runājošais kaķis Salems.
Veselai paaudzei Sabrina kļuva par neatņemamu 90. gadu beigu un 2000. gadu sākuma televīzijas daļu.
“Sabrina, pusaugu burve” pirmizrādi ASV piedzīvoja 1996. gada 27. septembrī, tādēļ 2026. gadā seriālam aprit jau 30 gadi. Par godu apaļajai jubilejai atskatāmies, kā pa šiem 30 gadiem mainījušies seriāla galveno lomu atveidotāji un ar ko Sabrina, Hārvijs, abas tantes un citi iemīļotie varoņi nodarbojas 2026. gadā.