90. gadu kulta seriālam “Sabrina, pusaugu burve” – 30: ieskaties, kur dzīve aizvedusi seriāla aktierus
Foto: ©Viacom/Courtesy Everett Collection/ Vida Press
Seriāls “Sabrina, pusaugu burve” bija iecienīts arī Latvijas skatītāju vidū.
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90. gadu kulta seriālam “Sabrina, pusaugu burve” - 30: ieskaties, kur dzīve aizvedusi seriāla aktierus

Santa Hincenberga

Jauns.lv

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Tie, kuri uzauga 90. gadu beigās un 2000. gadu sākumā, visticamāk, labi atceras Sabrinu Spelmani, viņas ekscentriskās tantes Hildu un Zeldu un runājošo kaķi Salemu. Amerikāņu komēdijseriāls “Sabrina, pusaugu burve”, ko iepazina arī Latvijas skatītāji, kļuva par vienu no sava laika populārākajiem jauniešu seriāliem.

90. gadu kulta seriālam “Sabrina, pusaugu burve” –...

Seriāla centrā bija pusaudze Sabrina Spelmane, kura savā 16. dzimšanas dienā uzzina, ka ir ragana. Turpmāk viņai nākas ne tikai tikt galā ar skolu, draudzību un pirmo mīlestību, bet arī mācīties kontrolēt jauniegūtās maģiskās spējas. Palīdzēt centās abas raganu tantes Hilda un Zelda, savukārt lielu daļu humora nodrošināja ģimenes runājošais kaķis Salems.

Foto: ©Viacom/Courtesy Everett Collection/ Vida Press
Veselai paaudzei Sabrina kļuva par neatņemamu 90. gadu beigu un 2000. gadu sākuma televīzijas daļu.
Veselai paaudzei Sabrina kļuva par neatņemamu 90. gadu beigu un 2000. gadu sākuma televīzijas daļu.

“Sabrina, pusaugu burve” pirmizrādi ASV piedzīvoja 1996. gada 27. septembrī, tādēļ 2026. gadā seriālam aprit jau 30 gadi. Par godu apaļajai jubilejai atskatāmies, kā pa šiem 30 gadiem mainījušies seriāla galveno lomu atveidotāji un ar ko Sabrina, Hārvijs, abas tantes un citi iemīļotie varoņi nodarbojas 2026. gadā.


 

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