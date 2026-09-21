Ar jaunu sezonu atgriežas šovs “Ir talants!”
Viens priekšnesums var izmainīt visu. Viena iespēja var piepildīt sapni. Jā, jau sākot no 27. septembra svētdienās pulksten 20.30 kanālā TV3 ar jaunu sezonu atgriezīsies pārsteigumiem un negaidītiem priekšnesumiem bagātais šovs “Ir talants!”. Neparasti stāsti, satriecoši talanti un spilgtas emocijas. “Ir talants!” skatuve ir gatava! Un kā ar tevi?
“Šova “Ir talants!” jaunā sezona pierāda, ka Latvijā spožu, daudzpusīgu, radošu un pārsteidzošu talantu netrūkst. No aizkustinošiem dziedātājiem, azartiskiem dejotājiem un pārdrošiem akrobātiem, līdz aizraujošām austrumu cīņām, interesantiem komiķiem un romantiskiem dzejniekiem – talanti jūs patiesi pārsteigs ar savu dažādību un unikalitāti! Ceram, ka turpmākie svētdienas vakari pie televīzijas ekrāniem skatītājus iedvesmos atklāt savus unikālos talantus un veicināt to attīstību,” stāsta šova “Ir talants!” producenti.
Arī šajā “Ir talants!” sezonā tiesnešu trio būs mūziķis Dons, režisors Andrejs Ēķis un horeogrāfe Linda Šeļakova-Paulauska. Neiztrūkstošs šova elements būs arī zelta poga, ko katrs tiesnesis varēs izmantot tikai vienu reizi, piešķirot savam favorītam garantētu vietu finālā.
Tāpat īpaša loma šovā atvēlēta vadītājiem – aktierim un režisoram Rihardam Sniegam, kā arī TV un pasākumu vadītājam Mārtiņam Kapzemam. Šis atraktīvais duets rūpēsies ne vien par patīkamu atmosfēru un iepazīstinās mūs ar skatuves varoņiem, bet nepieciešamības brīdī arī sniegs talantiem atbalstu aizkulisēs.
Skaties grandiozo šovu “Ir talants!” no 27. septembra pulksten 20.30 kanālā TV3 un iedvesmojies no drosmīgajiem dažādu talantu, hobiju un prasmju īpašniekiem!